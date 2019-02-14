Mehmet Özhaseki'den anket yorumu: Yüzde 50'yi aşmamız için yetiyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ''Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde biraz dağınıklık vardı, ortalarda spekülasyonlar vardı. Biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerine oturdu. Bizim iki partinin oyu bile yüzde 50’yi aşmamız için yetiyor'' dedi.

Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen programda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen Mehmet Özhaseki, Ankara’nın tarihi geçmişine ilişkin bilgi verdi. Özhaseki, Hacı Bayram Veli Camii ile Ankara Kalesi arasında bir teleferik hattı yapılacağını söyleyerek, “Hacı Bayram’dan buraya bir teleferik hattı. Ben bunu birkaç firma ile konuştum. Hacı Bayram’dan buraya tek hat ile bağlanabiliyor” diye konuştu.

"Belediye meclis üyeliklerinin de tek olması doğru"

MHP ile ittifak çalışmalarında son durumun sorulması üzerine Özhaseki, “MHP ile ilk başladığımızda büyükşehirler üzerinden gidelim diye düşünmüştük. Sonra Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in görüşmeleri ile genişletilebileceği fikri olgunlaştı. Biz de görüşüyoruz, iller üzerinde tek tek bakıyoruz. Türkiye’nin geçtiği hassas süreçten dolayı özellikle Güneydoğu ve bazı illerde PKK’ya veya FETÖ’ye yakın isimlerin işbaşına gelmesine karşın bir titizliğimiz var” şeklinde konuştu.

Kamuoyu araştırmalarının da yönlendirici olduğunu kaydeden Özhaseki, “O şehirdeki yerel aktörlerin hazırladığı raporlar daha etkili” ifadelerini kullandı.

Belediye meclis üyeliklerinde tek liste konusuna da açıklık getiren Özhaseki, “Eğer bazı yerlerde başkan adayları üzerinde ittifak etmişsek, belediye meclis üyeliklerinin de tek olması doğru. Bunu öyle yapmaya çalışacağız. Önceden şöyle bir fikir vardı, ‘adaylıklar hususunda bir ittifak yapalım ama meclis üyeliklerinde tüm partilerin oyları belli olsun’ gibi bir temel anlayış vardı. Zaman içinde bir çok yerde birleşmeler, ayrılmalar, listelerin teke düşürülmesi gibi bir durum ortaya çıkınca hiçbir partinin bu dönemde ne kadar olduğu gerçekliğini ortaya koyacak bir veri olmayacak elimizde. O zaman belediye başkanlarının da biraz rahat çalışabilmesi için meclislerinde çoğunluğu elinde tutması gerekiyor. Yoksa belediyelerde birçok iş tıkanabilir. Herhalde biz de belediye meclislerinde birçok yerde beraber gitmeyi deneyeceğiz, Ankara’da da aynı. Üzerinde çalıştığımız yerlerde ve tek aday koyduğumuz yerlerde listenin tek olması bize doğru fikir olarak geliyor. Bazı yerlerde de yarışıyoruz serbest şekilde, buralarda listeyi teklemenin hiçbir manası yok diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

İttifakın genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde bazı adayların geri çekilmesinin bir handikap oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Özhaseki, “Belki bu riskin en çok olacağı parti biziz. Gayret eden, uğraşan, 5 yıl boyunca emek vermiş bazı belediye başkanlarımızı biz aday olarak göstermedik. Ancak bir dava şuuru içinde arkadaşlarımızdan uzun boylu bir itiraz gelmedi. Birçok yerde arkadaşlarımıza niye aday göstermediğimizi çok açık paylaştık. Biz kendi içimizde bunu çok büyük olgunlukla atlattık. Şimdi de yine aynı olgunluğu birçok arkadaşımızın göstereceğini zannediyorum” cevabını verdi.

''Bizim iki partinin oyu bile yüzde 50'yi aşmamız için yetiyor"

Ankara için kamuoyu araştırmalarında son durumun ne olduğunun sorulması üzerine “Elimizdeki anketleri çıkartıp burada göstermek doğru olmayabilir. Ancak şunu söyleyebiliriz, rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde biraz dağınıklık vardı, ortalarda spekülasyonlar vardı. Biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerine oturdu. Bizim iki partinin oyu bile yüzde 50’yi aşmamız için yetiyor. Rakibimle ilgili, şahsı ile ilgili kimse benden bir şey duyamaz. Ancak şunu söylemek hakkım, 10 senedir 'adayım' diyen bir arkadaşın çıkıp böyle bir kitapçık ortaya koyması lazım. Geçtiğimiz günlerde 'Sizi böyle suçluyor Haseki' dedikleri zaman 'Çok büyük bir proje söyledim, su fiyatları' dedi. Şaşkınlık içinde izledim. Su fiyatları, ekmek fiyatları, otobüs fiyatları tarifedir, proje değildir'' diye konuştu.

Özhaseki, ''Keşke 3-4 tane aday çıksaydı, adaylar Ankara'yı nereye taşıyacağını söyleseydi, projelerini ortaya koysaydı. Çıkıp biz de proje konuşsaydık. Böyle bir imkanımız yok ne yazık ki'' şeklinde konuştu.