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Mehmet Özhaseki, Mustafa Tuna'yı ziyaret etti

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaret etti. Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da eşlik etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:52
Mehmet Özhaseki, Mustafa Tuna'yı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da eşlik etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:52
  1. Hakan Han Özcan
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mustafa Tuna
  5. AK Parti

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