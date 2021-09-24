Mehmet Özhaseki: AK Partili tüm belediyeler öğrencilerin hizmetinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin “Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar” dedi.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını belirten Özhaseki, şunları söyledi: “Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar.”