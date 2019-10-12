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Mehmet Özdilek resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:24
Mehmet Özdilek resmen açıklandı!

Denizlispor yönetimi, Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Özdilek için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Süper Lig'de 12 yıldır çalıştığını ifade eden Özdilek, "Denizlispor camiasını ve takımı yakından tanıyorum. Doğru bir takıma geldiğime inanıyorum. Süreç uzun ve kolay değil. 9 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmek Denizlispor için kolay değildi. Ligin daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Oyuncu grubuna inanıyorum. Buraya daha iyi şeyler yapmak için geldim. Dersine iyi çalışan bir adamım. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz.  İlk maçı iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe'yi sahamızda ağırlayacağız. Bu maçlar keyif maçlarıdır. Yüzümüzün akıyla bu maçtan çıkacağımıza inanıyorum. Her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Süper Lig'de istikrarlı bir takım olmak istediklerini kaydeden Özdilek, “Mevcut takımı yakından tanıyorum. Aissati'yi Türkiye'ye getiren benim. Rodallega'yı da Konyaspor'da görev yaparken transfer etmek istemiştim. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Biz ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Son 5 maça bakıldığında takımda sıkıntılı bir süreç var gibi. Ancak çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu sürece hazırız. Gelebilecek her türlü hedef için hazırız. Bu ligin istikrarlı bir oyuncusu olmak istiyoruz.  Camia olarak Fenerbahçe maçına hazır olacağız. Burası Denizli ve bizim evimiz. Bizden kolay puan alamazlar. Belirleyici olan biz olacağız. Kendi evimizde oynadığımızı hissettireceğiz. Camianın dinamiklerini çok iyi bilen bir ekibiz, her şey Denizlispor için daha iyi olacak" diye konuştu. Başkan Çetin de Özdilek'in kendini kanıtlamış bir teknik adam olduğunu ve ilk 5 hedeflerini tutturacaklarını dile getirdi. 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:24
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