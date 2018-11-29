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Mehmet Özdilek öğrencilerle buluştu

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:- "Sporu hayatınızın içine sokun, bildiğiniz doğru yoldan ayrılmayın. Hayatımda dalgalanmalar oldu ama mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedim"

29 Kasım 2018 Perşembe 21:23
Mehmet Özdilek öğrencilerle buluştu


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ve sportif direktör Zafer Demir, öğrencilerle bir araya geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Taner Aykut ve yardımcılarının daveti üzerine okula gelen Özdilek ve Demir, bahçede öğrencilerce, mavi-beyaz atkı, forma ve dövizlerle karşılandı.

Özdilek, burada yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bana göre Erzurum'da en büyük aslan Erzurumspor olmalı. Zaten görüyorum ki, hepiniz büyük birer Erzurumspor taraftarısınız. Sizin gibi liseli gençlerin Erzurumspor'a olan ilgisi beni fazlası ile mutlu etti." dedi.

Ardından söyleşi için okulun konferans salonuna geçen Özdilek, Erzurum'da mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Özdilek, eğitim ve sporun bir arada yürütülmesinin önceki yıllarda çok daha zor olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Ben sokakta büyüdüm, sokak kültürünü çok iyi bilirim. Ama hayatla hep mücadele ettim. Sizler de yarın bu ülkeye yön verecek gençler olarak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayın. Sporu hayatınızın içine sokun, bildiğiniz doğru yoldan ayrılmayın. Hayatımda dalgalanmalar oldu ama mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedim."

Sportif direktör Demir de öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:23
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Erzurum
  3. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir
  4. Futbol
  5. Mehmet Özdilek
  6. söyleşi

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