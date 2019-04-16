Mehmet Okur: "Kampanyaya destek verin"

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli basketbolculardan olan ve NBA’de yıllarca önde gelen takımlarda forma giyip All-Star karmasına seçilen Mehmet Okur, Fenerbahçe’nin Fener Ol projesine destek verdi. Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak ben desteğimi verdim, siz de kampanyaya destek verin" dedi.

NBA’de yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra All-Star’a seçilen ve uzun yıllar ABD’de forma giyen eski yıldız Mehmet Okur, Fenerbahçe’ye destek verdi. Fenerbahçe Beko’nun THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ettiği mücadelenin devre arasında mikrofonla taraftarlara seslenen Mehmet Okur, sarı-lacivertli ekibin başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasıyla ilgili konuştu. Kendisinin elinden geldiğince destek verdiğini belirterek sözlerine başlayan Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak kampanyaya desteğimi verdim. Sizleri de bu kampanyaya destek vermeye ve Fenerbahçe’nin yanında olmaya davet ediyorum" dedi.