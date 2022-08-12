Mehmet Murat Ulucan kimdir? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Detaylı özgeçmişi...

Mehmet Murat Ulucan Kimdir? Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında görev yeri değişen 13 il emniyet müdüründen birisi olan Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa halkı tarafından araştırılıyor. Peki Güneydoğu'nun en kalabalık illerinin başında gelen Şanlıurfa'ya atan Mehmet Murat Ulucan aslen nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar Mehmet Murat Ulucan özgeçmişinde...

MEHMET MURAT ULUCAN KİMDİR?

1969 senesinde dünyaya gelen Mehmet Murat Ulucan, aslen Kayserili'dir. Ankara'da gözlerini hayata açan Mehmet Murat Ulucan, evli ve iki çocuk babasıdır.

1987 senesinde Ankara Polis Koleji’nden, 1991 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başlayan Sn. Mehmet Murat ULUCAN, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde, 2013-2016 tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde ve 2016-2018 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Çalışma yaşamı süresinde başarılı projelerinden dolayı farklı zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.

25.05.2018 tarihli Bakanlık Oluru ile Antalya İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanmış ve 26.05.2018 tarihinde göreve başlamış olup 26.12.2018 tarihinde de Antalya İl Emniyet Müdürü olarak asaleten atanması yapılmıştır.

HANGİ İL EMNİYET MÜDÜRLERİ NEREYE ATANDI?

- Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,

- Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü,

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü,

- Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü,

- Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü,

- Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü,

- Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü,

- Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,

- Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü,

- Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü,

- İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

- Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişiliğine,

- Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı.