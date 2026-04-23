Gündem 23 Nisan coşkusuna "bayrak" gölgesi düşürmek isteyenlere DMM'den tokat gibi cevap!
23 Nisan coşkusuna "bayrak" gölgesi düşürmek isteyenlere DMM'den tokat gibi cevap!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
23 Nisan coşkusuna "bayrak" gölgesi düşürmek isteyenlere DMM'den tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gurur dolu atmosferini kirli bir algı operasyonuna alet etmek isteyen müfterileri deşifre etti. Sosyal medyada hızla yayılan ve "Türk bayrağına saygısızlık yapıldı" yalanıyla servis edilen görüntülerin, aslında dev bir koreografinin ardından bayrağın usulüne uygun toplanma aşaması olduğu ortaya çıktı. Milli hassasiyetleri kaşıyarak toplumda infial yaratmaya çalışan bu dezenformasyon girişimi, resmi açıklamalarla yerle bir edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak koreografisi gerçekleştirildiği ifade edildi.

​​​​​​​Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği, iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

