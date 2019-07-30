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Mehmet Murat Kalkanlı kimdir nereli İBB Ekrem İmamoğlu Mehmet Murat Kalkanlı atama

İBB'de yeni atamalar yapan Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimlerden bir olan Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı. Mehmet Murat Kalkanlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Murat Kalkanlı hangi görevlerde bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 13:41
Mehmet Murat Kalkanlı kimdir nereli İBB Ekrem İmamoğlu Mehmet Murat Kalkanlı atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika atama haberi. İBB'de yeni atamalar yapan Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimlerden bir olan Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı. Mehmet Murat Kalkanlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Murat Kalkanlı hangi görevlerde bulundu.

Mehmet Murat Kalkanlı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Botaş’la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 senelik deneyimi olan Kalkanlı Botaş’ın ardından Gama/Tekfen’de görev yaptı. Kalkanlı, son olarak 2014-2018 yılları arasında Tüpraş’ta yöneticilik yaptı.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:41
  1. İstanbul
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