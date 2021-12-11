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Gündem Mehmet Metiner’in ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
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Mehmet Metiner’in ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'in koronavirüs nedeniyle vefat eden ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:35:00 -
Mehmet Metiner’in ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’in ablası Asiye yılmaz (71), dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi canlı yayında aldı

Mehmet Metiner, ablasının vefat haberini katıldığı bir televizyon programında aldı.

Vefat eden Asiye Yılmaz için Esenyurt Hz. Ömer Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Metiner, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Asiye Yılmaz için helallik alındı. Asiye Yılmaz'ın naaşı, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. 

Cenazeye Yeni Akit Gazetesi Müessese Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da katıldı

“Ablam aşı olmamıştı”

Cenaze namazına katılan Mehmet Metiner, “Mekanı cennet olsun, Babamdan sonra ablamı da kaybettik, bir bir eksiliyoruz. Ölümle birlikte insan bu dünyanın ne kadar yalan olduğunu anlıyor, dostluğun ve sevginin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. İnşallah ölüm hepimizi düşündürür ve birbirimizin kıymetini bilmeye sevk eder. Korona virüsten kaynaklı bir ölüm maalesef. Herkesi aşı olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. Korona ile birlikte bir bir eksiliyoruz. Bu vesileyle ben bütün vatandaşlarımıza, maske ve hijyen konusunda Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü bütün tedbirlere uymaya davet ediyorum. Ayrıca aşı olmayanlara da aşılarını mutlaka yapmalarının gerektiğini belirtmek istiyorum. Ablam aşı olmamıştı, belki aşılarını yapmış olsaydı daha farklı olabilirdi ama her ölüm vaktinde ölümdür. Ablamın da ömrü buraya kadarmış. Ancak gerekli tedbirleri almak dinimizin de bir emridir. İnşallah aşı olmayan bütün vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olurlar ve gerekli sağlık tedbirlerini almakta gecikmezler” dedi.

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