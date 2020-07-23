  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Mehmet Metiner'den Süleyman Soylu açıklaması: Helalleştik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından "Helalleştik. Husumet bekleyenler başka kapıya" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:33:00 -
Mehmet Metiner'den Süleyman Soylu açıklaması: Helalleştik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında tartışma yaşayan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Soylu ile telefonda görüşüp helalleştiklerini açıkladı.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Soylu ile aralarındaki gerginliğin son bulduğunu söyledi. Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" diye yazdı.

"Husumet bekleyenler başka kapıya"

Metiner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mahmut KÜÇÜK

Helal olsun size yakışanı yapmışsınız.
  • Yanıtla

Cüneyt Beyaz

Tüm memleketi ilgilendiren hata yapılan işleri,akp kendi içinde helalleşerek çözüyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı