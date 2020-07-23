Mehmet Metiner'den Süleyman Soylu açıklaması: Helalleştik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında tartışma yaşayan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Soylu ile telefonda görüşüp helalleştiklerini açıkladı.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Soylu ile aralarındaki gerginliğin son bulduğunu söyledi. Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" diye yazdı.

"Husumet bekleyenler başka kapıya"

Metiner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya." dedi.