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Medya Mehmet Metiner'den olay iddia: O AK Partililer atamaları etkilemeye çalışıyor! Partiden derhal temizlenmeliler
Medya

Mehmet Metiner'den olay iddia: O AK Partililer atamaları etkilemeye çalışıyor! Partiden derhal temizlenmeliler

Yeniakit Publisher
2024-07-13 13:35:00 -
Mehmet Metiner'den olay iddia: O AK Partililer atamaları etkilemeye çalışıyor! Partiden derhal temizlenmeliler

Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki köşe yazısında AK Parti'ye zarar veren kişilere dikkat çekti. Metiner, yerel seçimlerde başarısız olan ama hâlâ partinin adını kullanarak bürokraside hüküm sürmeye çalışanları eleştirdi. Bu kişilerin Adalet Bakanı'nın adını kullanarak atamaları etkilediğini belirten Metiner, AK Parti'nin bu tip kişilerden temizlenmesi gerektiğini ifade etti. İşte Metiner'in dikkat çeken yazısı:

Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki köşe yazısında AK Parti'ye zarar veren kişilere dikkat çekti. Metiner, yerel seçimlerde başarısız olan ama hâlâ partinin adını kullanarak bürokraside hüküm sürmeye çalışanları eleştirdi. Bu kişilerin Adalet Bakanı'nın adını kullanarak atamaları etkilediğini belirten Metiner, AK Parti'nin bu tip kişilerden temizlenmesi gerektiğini ifade etti. İşte Metiner'in dikkat çeken yazısı:

"Adam son yerel seçimde belediye başkan adayı olarak gösterildiği ilde kaybetmiş ama hala Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın adını kullanarak bürokrasiye hükmetmeye çalışıyor.

Düne kadar AK Parti’mizle hiç alakası olmayan ama seçim sürecinden itibaren kendini partimizin üstünde görerek bürokrasiyi de kafasına göre şekillendirmeye çalışan biri.

Her yerde Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor.
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Bakanlarımızdan sanki emrindeki memurlarıymış gibi bahsediyor.

“Ben ne dersem onu yaparlar!” demekten kaçınmayan biri.

Değerli Adalet Bakanımızın ve yardımcılarından birinin adını kullanarak hakim ve savcı atamalarını kendisinin şekillendirdiğini söyleyerek güç gösterisinde bulunan biri.

Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri.

Şimdi herkes bilmem nerenin adliye teşkilatının onun emrinde olduğunu konuşuyor.

Bürokratların ondan çok çekindiğini söylüyor.

Adalet kurumu yara almış durumda.

Millet o kişinin bu tarz davranışından dolayı AK Parti’ye fena halde kızgın,

AK Parti içindekiler de hayli tepkili.

AK Parti’mize zarar veren bu tip insanlar hakkında gereken yapılmazsa korkarım ki partimizle beraber devlet kurumları da, özellikle adliye gibi herkesin güven duyması gereken kurumlarımız da fena halde zarar görür.

Bu tipler hemen her yerde varlar.

Konumum gereği hemen her yere gidiyorum.

Hem teşkilatlarımız hem halkımız bu tiplerden fena halde rahatsız, biline!"

 

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