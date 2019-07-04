Mehmet Metiner'den ODA TV'ye sert tepki: Haysiyet cellatlığı yapanlardan hesap sormazsam namert olayım

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Odatv’nin “35 milyon lira borcu olan Adıyaman’ın Besni Belediyesi’nin, AKP Milletvekili Ahmet Aydın ile eski milletvekili Mehmet Metiner’in misafirlerine ikram etmek üzere 42 bin 570 liralık şıra aldığı belirlendi.” iddiasına sert tepki gösteren Mehmet Metiner, yeniakit.com.tr’ye açıklamada bulundu.

“Ahlaksızca ve namertçe yapılan bir haber”

Mehmet Metiner, yaptığı açıklamada, “Karanlık oda tetikçileri başta olmak üzere Cumhuriyet ve Birgün gibi malum gazetelerin şahsıma yönelik ahlaksızca ve namertçe yaptıkları bu haber, yıllardan beridir şahsıma karşı sürdürülen algı operasyonunun bir parçasından ibarettir.” dedi.





“Devlet içindeki kripto unsurlar rahatsızlık duymuş”

Karanlık Odatv ve diğer sol medyanın haberlerinin namertçe düşmanlıklarının zerrece kendini üzmediğini söyleyen Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Beni üzen, devlet içinden birilerinin bu tür bilgileri servis ediyor olmalarıdır. Demek ki sızıntı devam ediyor. Devlet içinde hala kripto unsurların var olması ziyadesiyle üzücüdür. Son günlerde yaptığım açıklamalardan hemen sonra böyle bir yalan bilginin servis edilmiş olması asla tesadüfle izah edilemez. Belli ki AKP’li ihanetçiler de açıklamalarımdan fena halde rahatsızlık duymuşlar.”

“Hesap sormazsam namert olayım”

Odatv’nin iddia ettiği raporla ilgili ise Mehmet Metiner, “Böyle bir rapor var mı yok mu bilmiyorum. Öğreneceğim bunu. O raporda müfettişlerin böyle bir kaydı var mı yok mu onu da öğreneceğim. O müfettişlerin kim olduğunu da tahkik edeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağımı ilgili bakanlık yetkilileri bilsinler. Bütün bunların hepsi birer alçakça oyundan ibarettir. Haysiyet cellatlığı yapanlardan hesap sormazsam namert olayım.” şeklinde konuştu.

“Şıra helal bir yöresel içecektir”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı açıklama ile sözlerini şöyle tamamladı:

“İşin gerçeği şudur:

Benim hiç bir şekilde bu tür bir alımla ilgili belediye başkanından talebim olmamıştır.

Makamıma bu ürünün bırakıldığından bile haberim yoktur.

Belediye başkanları oraya buraya giderken yanlarında yöresel ürünleri ihtiva eden hediye paketleri götürürler.

Veya zaman zaman kendileri tanıtım amaçlı bu tür hediye paketleri gönderirler.

Bunun benimle bu şekilde alakalandırılmasına anlam vermek mümkün değildir.

Böyle bir alım adım üzerinden faturalandırılmışsa bu beni ilgilendiren bir konu değildir.

Haberde adı geçen ‘şıra’ helal bir yöresel içecektir.

‘Mehmet Metiner’in içkisi bakanlık raporuna girdi’ başlıklı bir haber ahlaksızca bir algı operasyonundan ibarettir.

“İçki” üzerinden üretilmek istenen algı, bu haberi yapanların gerçekte gazeteci değil belirli odakların kirli tetikçileri ve algı operatörleri olduğunu gösteriyor.

Bana düşmanlık etmeleri hiç ağrıma gitmez. Eyvallah. Lakin düşmanlığın da mertçe olmasını dilerim. Sadece o haberi yapanları değil devlet içindeki o namertleri de mertçe vuruşmaya devam ediyorum.”