Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

Eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Mehmet Metiner, CNN Türk'te ekranlara gelen Akıl Çemberi'nde konuştu.

Metiner, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme açısından bir çağrıda bulunuyorsa bunu desteklerim. Ama ne söyleyeceği önemli dedim. Ama bunu gördükten sonra hayal kırıklığına uğradım. Geçmişle yüzleşip özür dileyebilir. CHP'nin açtığı derin yaralara istiniaden bu söylenebilir. Ama çıkıp Roboski diyor. Roboski için özür dilemenin Kemal Kılıçdaroğlu ile ne alakası var. 28 Şubat, başörtüsü vs dedi. Tamam Kemal Bey tüm bunlar güzel ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Kemal Bey her seferinde tepki gelince 'Öyle demedim, böyle dedim' diyor. Ben bir Kürdüm ama Kemal Bey'in Kürt sorunu dediği nedir? Kendi zihniyetinin yapmış olduğu şeylerle hesaplaşmıyor. CHP'de gayri milli bir duruş var. Çıkıp seçilmiş bir hükümeti gayri meşru ilan edemezsiniz. Tamam helalleşelim, helalleşelim de diline biraz dikkat et Kemal Bey" dedi.