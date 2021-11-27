  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et
Gündem

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına sert eleştiriler getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:43:00 - 2021-11-27 12:48:30
Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

Eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Mehmet Metiner, CNN Türk'te ekranlara gelen Akıl Çemberi'nde konuştu.

Metiner, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme açısından bir çağrıda bulunuyorsa bunu desteklerim. Ama ne söyleyeceği önemli dedim. Ama bunu gördükten sonra hayal kırıklığına uğradım. Geçmişle yüzleşip özür dileyebilir. CHP'nin açtığı derin yaralara istiniaden bu söylenebilir. Ama çıkıp Roboski diyor. Roboski için özür dilemenin Kemal Kılıçdaroğlu ile ne alakası var. 28 Şubat, başörtüsü vs dedi. Tamam Kemal Bey tüm bunlar güzel ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Kemal Bey her seferinde tepki gelince 'Öyle demedim, böyle dedim' diyor. Ben bir Kürdüm ama Kemal Bey'in Kürt sorunu dediği nedir? Kendi zihniyetinin yapmış olduğu şeylerle hesaplaşmıyor. CHP'de gayri milli bir duruş var. Çıkıp seçilmiş bir hükümeti gayri meşru ilan edemezsiniz. Tamam helalleşelim, helalleşelim de diline biraz dikkat et Kemal Bey" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ismet

yeter artık metiner sıkıldı millet her gün papağan gibi aynı yüz aynı söylem yeni fikirler lazım devletin acil israftan arınması lazım
  • Yanıtla

PKKLI

SEN ÖNCE KENDİNLE HELALAŞ HIRSIZIN KIÇINI YALAN PKKLI
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Maden suyunu sürerseniz... Bu özelliği hiç bilinmiyor
Sağlık

Maden suyunu sürerseniz... Bu özelliği hiç bilinmiyor

Evlerimizde en zor çıkan lekelerden brisi de çay lekesi olarak dikkat çekiyor. Fakat bu lekeleri birkaç pratik yöntem ile rahatça çözebilirs..
Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'
Dünya

Gündemi sarsan sözler! 'Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyorlar'

Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sergey Markov, ABD ve AB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini söyledi...
Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?
Gündem

Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye gelmek yasak? Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılıyor. Son olarak Güney Afrika başta olmak üzere bazı ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay