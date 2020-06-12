Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’nu terletecek Ekrem İmamoğlu sorusu

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Yunanistan basınına yaptığı Ayasofya açıklamasının yankıları sürüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya’nın ibadete açılmasına ihtiyaç olmadığını söylemesi üzerine Mehmet Metiner Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Mehmet Metiner:

Kılıçdaroğlu’na soruyorum: Ekrem İmamoğlu Yunanistan’daki bir platforma telefonla bağlanıp Ayasofya’nın ibadete açılmasına ihtiyaç olmadığını söyledi. Bu partinizin görüşü müdür yoksa beyefendinin şahsi görüşü mü? Cevap veriniz: Ayasofya cami mi olsun müze mi?

Ne olmuştu?

Yunanistan'da düzenlenen panele telekonferansla bağlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan gazetecinin, "Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine skandal bir cevap vermişti.

Moderatör gazeteci Alexis Papachelas’ın “Ayasofyanın ibadete açılması ile ilgili düşüncelerinizi nedir?” sorusuna İmamoğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var" cevabını verdi.

"Ayasofya'nın ibadete açılması ihtiyacı yok"

İmamoğlu, “Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümetin, turizm bakanlığı ve kurumlarının sorumlu olduğunu; İstanbul Belediye Başkanlığının sorumluluğu altında bulunmadığını” anımsattı.

İmamoğlu ayrıca, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını” belirtti.