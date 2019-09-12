Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: Kibir abidesi, al gölgeni çek git

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Mardin Belediye Başkanlığı düşürülen Ahmet Türk hakkındaki sözleri nedeniyle Bülent Arınç'ı yerden yere vurdu.

AK Parti kadrolarında uzun yıllar vekillik yaptıktan sonra aktif siyaseti bırakan Star yazarı Mehmet Metir'den, bugünkü yazısında eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Üyesi Bülent Arınç'a çok sert eleştiriler geldi.

Metiner yakın zamanda Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk ile ilgili düşüncelerini paylaşan Arınç için "adam tam bir kibir abidesi, ihanetçi pek bir sever, al gölgeni, çek git!" ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Liderine ne kadar düşman kişi ve çevre varsa onlara zeytin dalı uzatmayı pek sever.

Yeniden siyasi güç kazanmak için göz kırpar o malum odaklara.

Lideri ne demişse tersini der.

Hâlâ ait olduğunu iddia ettiği partisinin siyasalarını takmaz.

Varsa yoksa kendi fikirleri.

Liderinin azgın düşmanlarını överken kendi mahallesindekilere öfke kusar.

Liderine hayasızca hakaret savuranları bilmem ne özgürlüğü adına savunmaktan geri durmaz.

Lakin kendisine yönelik eleştiri getiren kendi mahallesindeki insanlara bir ömür boyu düşmanlık yapar.

Liderinin nefsinin bir önemi yoktur onun için. Liderinin hukukunu korumanın zerrece önemi yoktur onun için. Partisiyle tersleşmemek gibi bir kaygısı da...

Bir tek kendi nefsi azizdir. Sadece kendi hukuku kutsaldır.

Hep kendi partisinin yanlış konuştuğu ve davrandığı algısı oluşturur ki o malum odaklar “Helal olsun adama, bir tek onda liderini ve partisini eleştirecek yürek var, yalnızca o doğruyu söyleyebiliyor!” desinler...

Bunu dedirtir de...

Sonra kalkıp “Ben liderimin iyiliği ve partimin yararı için fikirlerimi söylüyorum!” böbürlenmesinde bulunur...

Öyle ya, bir tek onun fikri mühimdir ve pek bir yararlıdır!

Gerisi boş.

Büyük bilge Feridüddin Attar ne güzel tanımlar bu adam gibilerini: “Ey kibrinin kölesi olan! Al gölgeni, çek git!”

Liderinin ihanetçi diye tanımladıklarını o pek bir sever. Onları bağrına basar.

Liderinin dediklerinin tersini der, yaptıklarının karşısına dikilir, sevmediklerini sever, sevdiklerini de gözden düşürmek için elinden geleni ardına koymaz...

Bana sorarsanız şöyle derim: Liderin ihanetçi dediklerinin verdiği zararın daha fazlasını bu adam veriyor.

Hâlâ içerden konuştuğu için.

Benden söylemesi.