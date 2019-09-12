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Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: Kibir abidesi, al gölgeni çek git

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan HDP'li Ahmet Türk hakkındaki sözleri nedeniyle Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: Kibir abidesi, al gölgeni çek git

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Mardin Belediye Başkanlığı düşürülen Ahmet Türk hakkındaki sözleri nedeniyle Bülent Arınç'ı yerden yere vurdu.

AK Parti kadrolarında uzun yıllar vekillik yaptıktan sonra aktif siyaseti bırakan Star yazarı Mehmet Metir'den, bugünkü yazısında eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Üyesi Bülent Arınç'a çok sert eleştiriler geldi.

Metiner yakın zamanda Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk ile ilgili düşüncelerini paylaşan Arınç için "adam tam bir kibir abidesi, ihanetçi pek bir sever, al gölgeni, çek git!" ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Liderine ne kadar düşman kişi ve çevre varsa onlara zeytin dalı uzatmayı pek sever.

Yeniden siyasi güç kazanmak için göz kırpar o malum odaklara.

Lideri ne demişse tersini der.

Hâlâ ait olduğunu iddia ettiği partisinin siyasalarını takmaz.

Varsa yoksa kendi fikirleri.

Liderinin azgın düşmanlarını överken kendi mahallesindekilere öfke kusar.

Liderine hayasızca hakaret savuranları bilmem ne özgürlüğü adına savunmaktan geri durmaz.

Lakin kendisine yönelik eleştiri getiren kendi mahallesindeki insanlara bir ömür boyu düşmanlık yapar.

Liderinin nefsinin bir önemi yoktur onun için. Liderinin hukukunu korumanın zerrece önemi yoktur onun için. Partisiyle tersleşmemek gibi bir kaygısı da...

Bir tek kendi nefsi azizdir. Sadece kendi hukuku kutsaldır.

Hep kendi partisinin yanlış konuştuğu ve davrandığı algısı oluşturur ki o malum odaklar “Helal olsun adama, bir tek onda liderini ve partisini eleştirecek yürek var, yalnızca o doğruyu söyleyebiliyor!” desinler...

Bunu dedirtir de...

Sonra kalkıp “Ben liderimin iyiliği ve partimin yararı için fikirlerimi söylüyorum!” böbürlenmesinde bulunur...

Öyle ya, bir tek onun fikri mühimdir ve pek bir yararlıdır!

Gerisi boş.

Büyük bilge Feridüddin Attar ne güzel tanımlar bu adam gibilerini: “Ey kibrinin kölesi olan! Al gölgeni, çek git!”

Liderinin ihanetçi diye tanımladıklarını o pek bir sever. Onları bağrına basar.

Liderinin dediklerinin tersini der, yaptıklarının karşısına dikilir, sevmediklerini sever, sevdiklerini de gözden düşürmek için elinden geleni ardına koymaz...

Bana sorarsanız şöyle derim: Liderin ihanetçi dediklerinin verdiği zararın daha fazlasını bu adam veriyor.

Hâlâ içerden konuştuğu için.

Benden söylemesi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
  1. Mardin
  2. Mehmet Metiner
  3. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • BozokBozok14 dk önce
    Bu arinc kendini ne zannediyor.Danismanmi yoksaboluculerin cumhurbaskanligindaki temsilcisimi.Ha bu adami oraya getirmenin yanlisliginin ispati. Ayni sayin damat beyin bakan yapilmasi gibi yanlis.
  • Mukremin ÖvgünMukremin Övgün14 dk önce
    Adam eski dostlarına medhiye düzülmesine(!) tahammül edemiyor.
  • Karamanlı Karamanlı 15 dk önce
    Bu da lider yalakası, aklınca liderini koruyacak. Reisin bunlardan haberi yok mu görmüyor da ; bir akıllı sen misin? Reis zat dediği kişinin oğlunu vekil , kendini yik diye bir kurul uydurup akil kişi yaptı. Konuşmalarından da haberi var, bir hesabı var. Sen boş konuşup, kraldan çok kıralcılık yapma.
  • Libero Libero 20 dk önce
    Aynen doğru ,al gölgeni çok çabuk git.
  • selimselim28 dk önce
    çok doğru söylüyorsun sayın mehmet metiner
  • DermanDerman30 dk önce
    Sayin metinere guzel hakli dusincesinden elestirisinden ,dolayi tesekurler bu insanlar istedigin kadar soyle tinlamaz,.
  • Yunus 16Yunus 1630 dk önce
    KİBİR ŞEYTAN DEMEK!!! KİMDEN BAHSEDİYORSUNUZ? 16 TEMMUZ 2016 SABAH SAAT 07: 00 de BAŞKENTİMİZE ATILAN SON BOMBANIN SESİNE UYANAN ZAT DAN MI? YA DA ERDOĞAN, DERSHANELER HAŞHAŞİLER DİYE BAS BAS BAĞIRIRKEN! AĞZINA BİR DEFA BU KELİMELERİ ALMAYAN BULENTDENMİ? YADA GEZİ OLAYLARI DARBE GİRİŞİMİ DEVAM EDERKEN 31 MAYIS 2013 DE BURSA TÜRKÇE Olimpiyatları ndan FGÜLEN e Sevgiler Saygılar gönderip İLTİFATLAR yapan BARİNÇ danmı BAHSEDİYORSUNUZ? YA DA MİT MÜSTEŞARI Krizi, GEZİ OLAYLARI DARBE GİRİŞİMİ, 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ, MİT TIRLARI İHANETİ DARBE GİRİŞİMİ! EN SONUNDA 15 TEMMUZ!! BEŞ DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI! HİÇBİRİNDE ERDOĞAN IN YANINDA OLMAYAN BÜLENT DEN Mİ ? YA DA FGÜLEN E "HOCA DİYE PEŞİNE TAKILDIM PAPAZ ÇIKTI" DİYEMİYEN, TERÖRİST BAŞI DİYEMİYEN Büyük büyük DEVLET ADAMI BÜLENT DENMİ BAHSEDİYORSUNUZ??? ........... KİMDEN BAHSEDİYORSUNUZ ANLAMADIM. YOKSA HER KONUŞMASI FETÖ NÜN PKK NIN EKMEĞİNE YAĞ SÜREN BÜLENT DENMİ ?? ANLADIM ANLADIM HATTA OĞLUNUDA ALIP DEFOL GİT.
  • Tata Tonga Tata Tonga 32 dk önce
    Bunun Arınç'tan ne farkı var?
  • Adem EvliyaAdem Evliya33 dk önce
    "...ancak derin bilgi sahipleri anlayabilir."
  • hasohaso34 dk önce
    B.Arınç herzaman fitne odağı olmuştur ama bilinemeyen bir sebepten erdoğan bu adamı memnun etmek zorunda gibi görünüyor,arınç ta bu rahatlıkla davranıyor ama bu adam akp yi bölecek

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