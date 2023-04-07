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Siyaset Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-04-07 12:44:00 -
Mehmet Metiner'den bomba "AK Parti ve HDP" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP seçmeninin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğiyle alakalı düşüncelerini anlattı. Metiner, HDP seçmeni için “Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verirler” yorumunu yaptı.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP seçmeninin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğiyle alakalı düşüncelerini anlattı. Metiner, HDP seçmeni için “Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verirler” yorumunu yaptı.

TVNET’te katıldığı programda konuşan Mehmet Metiner, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Konuşmasında HDP sosyolojisini bildiğini ifade eden Metiner, “Kürtlerin bir bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini” söyledi.

HDP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy vereceğini belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"HDP seçmeni siz zannediyor musun ki bir bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Muhafazakar, dindar Kürt sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'ye oy verirler."
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Yorumlar

Hüseyin Mırık

HDP nin PKK nın siyasi kanadı olduğunda şüphe yok lakin seçmen için bunu söylemek haksızlık olur

VATANSEVER

sen öyle zannediyon, kendini kandırma,kürtler birbirini tutar sende bunu iyi bilirsin .. bal gibide HDP aracılığı yapmaya kalktın oy almak uğruna ,çıkışlar yaptın,yalanmı?
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