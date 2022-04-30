Mehmet Metiner'den Abdullah Gül'e hodri meydan: Yüreği yetiyorsa...

Gezi Davası'nda verilen kararlar ve Osman Kavala'nın müebbet hapisle cezalandırılması hakkında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç verici" ifadelerini kullanmıştı.

TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül'ün Gezi Davası'na yaptığı yorumlar ve gelecek seçimdeki adaylık iddiaları hakkında sert konuştu.

Programda Mehmet Metiner, "Ben varım, beni görün diyor. Aslında arayıp da üzerinde uzlaşamayacağınız tek genel cumhurbaşkanı adayım benim, benim kıymetimi bilin diyor. Eski cumhurbaşkanımızı bize anlatmayın, onun başını nerede çıkaracağını iyi biliriz" dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç'in "Neden cumhurbaşkanı yaptınız o zaman?" sorusuna ise Metiner şu yanıtı verdi:

"Biz kötü de dersek iyi de dersek kendi kavramlarımızla deriz. Biz siyaseten kötü deriz, bunun anlamını herkes bilir. Siz çok memnunsanız paşa paşa cumhurbaşkanı adayı yapın ama bize karşı kullanmayın Abdullah Gül'ü.

Abdullah Gül bize karşı sizin yanınızda duruyorsa, ondan kaçan da namert olsun. Abdullah Gül yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun. Başkasının ittifakına gerek yok. Mangalda kül bırakmayan, her derde deva olduğunu inanan bir lider. İnsan kendini sandıklarda bir sınar. Erdoğan'ın, AK Parti'nin desteği olmadan kendini bir sınar ya. AK Parti'den ayrılan bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Başka ittifaklara girmenize gerek yok. Hodri meydan, toplundaki karşılığınızı görelim."