Mehmet Metiner'den 104 amiralin ihanet bildirisine sert tepki!
24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, 104 vesayet sevdalısı amiralin skandal bildirisine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Metiner "Bilmeliler ki 104 imzalı bildiriyi Atatürkçülük maskesiyle pazarlayanlar ille FETÖ’cüler aynı merkezin (ABD’nin) elemanlarıdırlar." dedi.
24. Dönem Adıyaman, 25. ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekil Mehmet Metiner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gece yarısı darbe bildirisi yayınlayan 104 emekli amirale sert tepki gösterdi.
Metiner şunları yazdı;
Gerçek Atatürkçüler, bu gerçekte Amerikancı zihniyetin Atatürkçülük ve laiklik üzerinden yeniden sahne almasına herkesten önce karşı çıkmalıdırlar. Bilmeliler ki 104 imzalı bildiriyi Atatürkçülük maskesiyle pazarlayanlar ille FETÖ’cüler aynı merkezin (ABD’nin) elemanlarıdırlar.