Mehmet Metiner’dan o kesimlere sert tepki: Aramıza fitnenin girmesine izin vermeyiz, yürüyün gidin başka kapıya!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner, özellikle Türkiye ve AK Parti düşmanlığı üzerine sürekli ileri geri yorumlarda bulunan bazı isimlerin kendisi üzerinden prim yapmaya çalıştığına dikkat çekti ve ‘onlara başka kapıya’ gitmeleri çağrısında bulundu.

“Cumhurbaşkanımızla ve partimle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorlar”

Hakkındaki asılsız iddialara ilişkin konuşan Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Yeni Şafak’taki köşemde çıkan ‘İnsanlığı Merkeze Alan Yeni Bir Tarzı Siyaset’ başlıklı yazımda herkes/hepimiz için söylediğim sözlerin münhasıran Ak Parti için söylediği varsayımından hareketle beni Cumhurbaşkanımızla ve partimle karşı karşıya getirmeyi amaçlayan art niyetli yorumlar sahiden insaniyet adına üzücü.”

“Düşmanlık ve önyargıdan nemalanıyorlar”

Yaşanan bazı gelişmeleri zaman zaman ‘özeleştiri’ bağlamında her platformda dile getirmekten çekinmeyen Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben birbirimize gözlerimizi kör, kulaklarımızı sağır etmeyelim, birbirimizi insan olarak değerli addedip birbirimizle ortak doğrular etrafında kaynaşalım, bu yeni tarzı siyaseti oluşturmak için karşılıklı adımlar atalım önerisinde bulunurken o düşmanlıktan ve önyargıdan nemalanan birilerinin sözlerimi alıp çarpıtmaları insanlıkla ve hakkaniyetle bağdaşır bir durum değil.”

“Onlara cevap verirken bile onlar gibi olmamak gerektiğine inananlardanım”

Yazdığı yazıların ‘akıl baliğ’ olmuş her bir kişi tarafından rahatlıkla anlaşılabilir olmasına rağmen bilinçli olarak çarpıtılmaya çalışıldığına dikkat çeken Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Ben o yorumları yapanlara da gıcık değilim. Lakin gıcık olmayı marifetmiş gibi takdim eden o birilerinin gıcık yorumlarla söylenenleri hem kişiselleştirmesi hem de mecrasından saptırması kendi kişilikleriyle ilgili bir sorun. Onlara cevap verirken bile onlar gibi olmamak gerektiğine inananlardanım.”

“Reis’in dediklerini kamuoyu karşısında asla tartışma konusu yapmam”

“Evet Reisçiyim.” diyerek kendisine eleştirenlere karşı meydan okuyan Mehmet Metiner, “Beni olduğumdan farklı tanımlayan ve sözlerimi çarpıtarak sunan o birilerine diyeceğim şudur: Evet Reisçiyim. Reis için gerektiğinde canımdan geçerim. Lakin Reis ne derse ve ne yaparsa haklıdır diyenlerden değilim. Böyle bir Reisçilik anlayışını ilkelerime ters addederim. Ancak Reis’in dediklerini ve yaptıklarını asla kamuoyu karşısında tartışma konusu yapmam. Varsa itirazlarım kendisine iletirim. Ben böyle bir Reisçiyim. Dahası ve en önemlisi Reis ve partim için gerekli olduğuna inandığım görüşlerimi de öneri ve eleştirilerimi de ilkesel bazda genel teorik düzeyde söylemekten kaçınmam. Bunu da ilkelerimizin bir gereği olarak yaparım: Doğruya doğru yanlışa da yanlış derim. Benim eleştirerek sahiplenmek dediğim şeydir bu.” şeklinde konuştu.

“Bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez.”

Milletvekiliyken de, değilken de sürekli ilkesel bir duruş ortaya koyduğunu belirten ve bunun hiçbir zaman değişmeyeceğine vurgu yapan Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Merak etmesinler: Kimsenin onayıyla bu mahallede bulunmuyorum. Kimsenin sözüyle de kendi mahallemden kovulacak değilim. Ben kendi mahallemin sadece sakini değil sahibiyim. Bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez. Kimsenin ayak oyunlarına da gelmeyiz. Biz bırakıp gidenlerden olmayız. İhanet aklımızın ucundan geçmez. Partimiz güçlensin diye dile getirdiğimiz genel önerilerden, uyarılardan ve eleştirilerden rahatsızlık duyan kardeşlerimizin çıktığına bugüne kadar tanık olmadım. Bundan sonra da tanık olacağıma inanmıyorum. Ben onları tanırım-bilirim, onlar beni tanır-bilir. Birbirimizin niyetinden kuşku duymayız. Aramıza ne fitnenin girmesine izin veririz ne de fitnecilerin oyunlarına geliriz.”