Mehmet Metiner uyararak tehlikeyi açıkladı: AYM eğer bunu yapmazsa...

HDP'ye açılan kapatma davasında önemli gelişmeler yaşanırken birçok isimden açıklamalar geliyor.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "'HDP kapatılmamalı' diyenler şu sorunun net cevabını versinler. Yarın FETÖ’nün talimatıyla bir parti kurulsa ve o parti kalkıp FETÖ’nün savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapsa, o partinin de kapatılmaması gerektiğini söylerler mi? Lafı dolandırmadan net cevap istiyorum. Mertçe" dedi.

Metiner açıklamasının devamında, "HDP’nin PKK terör örgütünün partisi olduğu ayan-beyan ortada iken AYM gereğini yapmazsa bundan cesaret alan FETÖ’cüler de kendi partilerini kurma yoluna gitmezler mi? Bu durumda hangi merci o partiyi kapatma yoluna gidebilir? Aralanmak istenen kapı, ihanet kapısıdır, biline!" ifadelerini kullandı.