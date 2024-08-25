Mehmet Metiner, "Bu artık şart oldu" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, siyaset dünyasında üç dönem kuralının gerekliliğini savundu. Metiner, bu kuralın siyasetçilerin gücü kötüye kullanmasını engelleyeceğini belirtti. AK Parti'nin bu kuralı bazı isimler için esnetmesinin siyaseti zayıflattığını ifade eden Metiner, CHP'nin de benzer bir kuralı benimsemesi gerektiğini söyledi. İşte Mehmet Metiner'in dikkat çeken yazısı:

"Bazı adamlar milletvekili ve belediye başkanı seçiliyor.

Ölünceye kadar o makamda kalmak istiyor.

O makamda kalabilmek için kendi partisinin içindeki en güçlülere yamanmak için türlü desiselere başvuruyor.

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Güce alışan bırakmak istemiyor.

O gücü elinde tutabilmek için de her yolu deniyor.

Bunun için partisinde en güçlü kim ise ona yanaşıyor, onun adamı oluyor.

Bunun bedeli neyse ödemekten kaçınmıyor.

Kendisi olmaktan çıkıyor.

Bir makam için boyun eğiyor, gerdan kırıyor ve yalakalık yapmaktan geri duruyor.

Kendine ait bir kişiliği kalmıyor.

Çünkü biliyor ki listeye alındığında ancak seçilebilecek.

Listenin seçilebilir bir yerinde olduğunda milletin sevmediği ve dahi istemediği biri bile olsa partililerin verdiği oyla seçilebilecek.

Bu şekilde bir ömür boyu nerdeyse milletvekili olanlar var biliyorum.

Bu durum millette karşı kayıtsızlığı ve ilgisizliği kaçınılmaz kılıyor.

Siyasi çürüme böylece başlıyor.

Milletten ve kendine oy verenlerden kopma süreci böyle başlıyor.

Öyle ki milletin kahir ekseriyeti kendi ilindeki milletvekillerinden bile bi-haber olabiliyor.

İstanbul vb büyük şehirlerde kendi partisinin kimi milletvekillerinin adını dahi bilmeyen partililer ve seçmenler sayıca hayli fazladırlar biliyorum.

Çünkü o vekiller onun bunun oğlu veya kızı oldukları için veya başka nedenlerle millette hiçbir karşılıkları olmadıkları halde listelere alınıp seçilmişlerdir.

Şimdi duyuyorum ki CHP 3 dönem kuralı koymak istiyormuş.

AK Parti’mizdeki kuralın bir benzerini.

Doğru ve isabetli bir karar.

Şayet ilkeli ve kararlı bir biçimde uygulanırsa siyaseti zinde ve güçlü kılar.

AK Parti’miz bu kuralı kimi isimler için esnetti. Kimi isimler 3 dönemden kuralına takılmadan devam etti. Bu da ilke siyasetine gölge düşüren bir durumdu.

Bu durumda kendini vazgeçilmez sananlar siyasi oligarklara dönüştü. Kendilerine verilen siyasi gücü kötüye kullanarak AK Parti’yi bulundukları illerde dibe çektiler.

CHP tüzük kurultayında bu kuralı benimser mi bilmem.

Ben kendilerine öneririm.

Hatta mümkünse 2 dönem kuralında karar kılsalar daha iyi olur.

Hem vekillikte hem belediye başkanlıklarında 2 dönem kuralı gücün belirli şahıslarda temerküzünü ve dahi kötü kullanımını engeller.

Bu yetmez ama, vekillerin ve belediye başkanlarının belirlenme ve seçilme şartlarının da değişmesi şart.

Bırakalım millet kimi istiyorsa o olsun.

Parti genel merkezlerinde milletin istemediklerini aday olarak gösterip seçtirme yoluna giden sistem değişmeli.

Siyasal oligarkların üremesine ve siyaseti millet adına dizayn etme dönemi gayrı son bulmalı.

Millet cumhurbaşkanını nasıl ki doğrudan kendisi seçebiliyorsa vekillerini de kendisi aynı yöntemle seçebilmeli.

Dolayısıyla seçilenler doğrudan milletin vekili olmalı, partideki siyasi oligarkların vekili değil!

Bir de vekilleri de belediye başkanlarını da yapıp ettiklerinden dolayı geri çekebilme hakkı olmalı milletin.

Sadece milleti memnun eden ve milletin rızasına dayalı bir sistem acilen oluşturulmayı bekliyor.

Umarım önümüzdeki seçimlere bu seçim sistemiyle girme imkânı buluruz.

Merkezinde doğrudan milletin olduğu demokratik siyasetin inşasına yönelik adımlar olmazsa olmaz öneme sahip."