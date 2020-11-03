Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

Son dönemde akılalmaz çıkışlarda bulunarak birçok kesimin tepkisini çeken DEVA Partisi Lideri Ali Babacan için kritik uyarı AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

İsmail Saymaz'a verdiği röportaj sırasında muhafazakarları hedef alan Ali Babacan ve onun gibiler konusunda uyarılarda bulunan Mehmet Metiner, AK Parti siyasetinde böyle isimlere hiçbir zaman yer olmadığını belirtti.

Metiner yaptığı açıklamada, "Babacan gibilere ne kadar kızıyorsam Babacan tıynetlilerle hala yol yürünebileceğine inananlara da bir o kadar kızıyorum. Bence tıynete dikkat etmek lazım. AK Parti siyasetinde Babacan tıynetlilere yer olmamalı. Aksi takdirde yarın yeni Babacanlar için dizimizi döveriz" ifadelerini kullandı.