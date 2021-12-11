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Gündem Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyledi. Sunucu ve konuklar o sırada ne yapacağını bilemezken Metiner, stüdyodan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 01:46:00 - 2021-12-11 01:48:19

CNNTürk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programına katılan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında kötü bir haber aldı.

"Vefat haberi geldi"

Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberi geldi" diye konuştu.

Konuklar başsağlığı diledi

Bu sözlerin ardından sunucu Başak Şengül ve konuklar Metiner'e başsağlığı diledi. Bu sırada Mete Yarar, ayağa kalkarak Metiner'e sarıldı. Daha sonra Metiner stüdyodan ayrıldı.

"Babamdan sonra ablamı da kaybettim"

Mehmet Metiner, ablasının vefatıyla ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner paylaşımında "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler

 

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