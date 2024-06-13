Mehmet Memiş Hoca uyardı: İçki ve domuz eti satan yerlerden kurbanlık alınmaz
İki milyarlık İslam alemi İsmaili teslimiyetin örneği Kurban Bayramı’na erişecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Kurban ibadetinin teslimiyet olduğunu hatırlatan Mehmet Memiş Hoca, içki ve domuz eti satılan yerlerden kurbanlık alınamayacağını, bankadan alınan kredilerle de kurban olmayacağı uyarısında bulundu. Kurban ibadetinin sahih olması için yerine getirilmesi gereken şartlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiş Hoca, “Müslüman dini konularda hassas olmalı” ifadelerini kullandı.
Sebahattin Ayan İstanbul
İki milyarlık İslam alemi, İsmailî teslimiyetin en derin örneği olan bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin coşkusunu yaşarken, Mehmet Memiş Hoca müminleri Allah’a daha da yakınlaştıracak bu kutlu günde ibadetin zayi edilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurban ibadetinin özel kaidelerini olduğunu ve Müslümanların bu kurallara uymasının zorunluluk olduğuna dikkati çeken Memiş Hoca, “Kurban ibadetinin sahih olması için şartlar yerine getirilmelidir aksi takdirde kurbanınız boşa gider. Eğer kurbanı kendisi kesemiyorsa, vekâlet yoluyla başkasına kestirebilir. Günümüzde marketler bu işi tamamen ticari kaygılarla yapıyor. İçki veya domuz eti satan yerlerden alışveriş yapmak nasıl doğru değil ise buralardan kurbanlık almak da caiz değildir. Kurban et değil, ibadettir. Uygun olmayan yerlerden alışveriş yapmak ibadeti zayi etmektir. Amacı et olanlar diledikleri yerlerden kurbanlarını alabilir fakat bağışlanmak ve Allah’a yakınlaşmak isteyenler mutlaka kurallara riayet etmelidir. Kurban asıl itibariyle paylaşmaktır. Fakir ve fukarayı sevindirmek de ayrı bir ibadettir” dedi.