Mehmet Memiş Hoca uyardı: İçki ve domuz eti satan yerlerden kurbanlık alınmaz

Sebahattin Ayan İstanbul

İki milyarlık İslam alemi, İsmailî teslimiyetin en derin örneği olan bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin coşkusunu yaşarken, Mehmet Memiş Hoca müminleri Allah’a daha da yakınlaştıracak bu kutlu günde ibadetin zayi edilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurban ibadetinin özel kaidelerini olduğunu ve Müslümanların bu kurallara uymasının zorunluluk olduğuna dikkati çeken Memiş Hoca, “Kurban ibadetinin sahih olması için şartlar yerine getirilmelidir aksi takdirde kurbanınız boşa gider. Eğer kurbanı kendisi kesemiyorsa, vekâlet yoluyla başkasına kestirebilir. Günümüzde marketler bu işi tamamen ticari kaygılarla yapıyor. İçki veya domuz eti satan yerlerden alışveriş yapmak nasıl doğru değil ise buralardan kurbanlık almak da caiz değildir. Kurban et değil, ibadettir. Uygun olmayan yerlerden alışveriş yapmak ibadeti zayi etmektir. Amacı et olanlar diledikleri yerlerden kurbanlarını alabilir fakat bağışlanmak ve Allah’a yakınlaşmak isteyenler mutlaka kurallara riayet etmelidir. Kurban asıl itibariyle paylaşmaktır. Fakir ve fukarayı sevindirmek de ayrı bir ibadettir” dedi.