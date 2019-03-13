Mehmet Kocadon çalışmalarını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Demokrat Parti Milas Seçim Ofisinin açılışında Milaslı vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katılımıyla gerçekleşen açılışta renkli görüntüler yaşandı.

DP Milas Seçim Ofisinin açılışında Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’a DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Eski Muğla Milletvekili İrfettin Akar, DP Milas Belediye Başkan Adayı Ali Doğan Serçek, DP Muğla merkez ve ilçe başkanları ile Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ve partililer eşlik etti.

DP Eski Muğla Milletvekili İrfettin Akar, Mehmet Kocadon’un Demokrat Parti ile Kırat ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağına inandığını ifade ederek Milas halkına, “Kırat’ın yeni süvarisi Mehmet Kocadon’un değerini bilecek, arkasında duracak mısınız? Ona sahip çıkacak mısınız?” diye sordu. Alkışlar eşliğinde sözlerine devam eden Akar, “O zaman hep birlikte Mehmet Kocadon’un yanında olacağız. Demokrat Parti Mehmet Kocadon ile bu yerel seçimlerle birlikte yeniden çıkış yakalayacak. Mehmet Kocadon’un ünü, Bodrum’dan Milas’a kadar Yatağan’ı da geçmiş tüm Muğla’yı sarmıştır. Gelin Kırat’ı 31 Mart’ta yeniden hep birlikte şahlandıralım” dedi.

Demokrat Parti Milas İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Doğan Serçek ise konuşmasında, “20 sene bekledik. Sizleri özledik. Biliyorum sizler de özlediniz. Görüyorum, gözlerinizden anlıyorum, kokunuzdan anlıyorum, dağlarından köylerinden anlıyorum. İşte biz burada, meydanlardayız. Değerli hemşerilerim, belediyecilik bizim işimiz. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz alnımız ak olarak o belediyeye bayrağı diktik, beş senede birikmiş tüm borçları ödedik. Şimdi yine Milas Belediyesi orada Ali Doğan’ı bekliyor. Yine hizmetleri ben yapacağım, yine borçları ben temizleyeceğim. İçme suyundan kanalizasyona, arıtma tesisinden soğuk havasına, mezbahasından evlendirme salonuna, toplu konutundan Akgedik Barajına, Bodrum havalimanından köylerimizin tüm yollarına, sularından elektriğine kadar Doğru Yol var, siz varsınız” dedi.

“Milas ve Bodrum et - tırnak gibidir, ayrılmaz”

Bodrum ile Milas’ın etle tırnak gibi birbirinden hiçbir zaman ayrılmayacağını ifade eden Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, kendisini geçmiş yıllardan bu yana bağrına basan Milaslılara teşekkür etti. Başkan Adayı Kocadon, “Özlediğiniz, gönlünüzde beğendiğiniz, takdir ettiğiniz, zor günlerimde hep yanında olduğunuz ve tabii ki birlik beraberlik içinde olduğumuz, etle tırnak gibi olduğumuz güzel Milas’ımızın Atatürkçü, Cumhuriyetçi, medeni insanları, gönlü zengin insanları. Hepinize kucak dolusu merhaba. Ben Milas’a uzak birisi değilim. Özellikle hepinizin de bildiği değerli belediye başkanımız rahmetli Erdal Çerçi, benim eniştem, halamın kocasıydı ve çocukken de çok gelip gidiyordum Milas’a. Bugün burada da çocukları var, kendilerine teşekkür ediyorum. Onun için ben sizden biriyim arkadaşlar” dedi.

“artık meydanlardayız! mücadele etme zamanı”

Kendisinin yeni, bir aylık belediye başkan adayı olmadığını, 2016’da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığını belirten Kocadon, “Muhtar arkadaşlarım bilirler, kendilerini tek tek ziyaret ettim. Elçilerimi de yolladım zaman zaman ve sivil toplum kuruluşlarımız ile de hep görüştüm, toplantılar yaptım. İlçeler olarak son beş yılda yaşadığımız sorunlara çözüm bulmak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Korkunun ecele faydası yok. Bu arkadaşınız artık meydanlara indi. Şimdi mücadele etme zamanı” şeklinde konuştu.

“Bodrum’u turizm alanı olmaktan kurtaran ben ve demokrat partililerdir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocadon, geçmişten bugüne dik duruşun sembolü olduğuna da vurgu yaptığı konuşmasında, “Diyorlar ki bir siyasi parti, kıyılara sahillere ulaşmak için Kocadon’u kullanıyor. Bakın arkadaşlar, bu siyasi parti şu anda bir iktidar partisidir ve elinde çok büyük yetkiler var. Bu siyasi partimiz, 2007’de bir gecede, Bodrum Yarımadası’nı turizm bölgesi ilan etti. Şimdi televizyonlarda çıkıyorlar ‘demokrat’ diyorlar, ‘halkçı’ diyorlar, ‘büyük başkan’ diyorlar ya. E onlar da o zaman başkandı ama hiçbiri çıkıp da mahkemeye gidip bir dava açamadı! Ama bu Demokrat Partili kardeşiniz, Demokrat Partili insanlarla beraber gitti dava açtı ve o davayı da kazandı. Onun için boş konuşma kardeşim! Sen o gün neredeydin, neden açamadın davayı? Ama bu kardeşiniz açtı o davayı ve kazandı! Bodrum turizm alanı olmaktan kurtarıldı! Plan yetkiler o zamanlarda yerel yönetimlerdeydi ve biz Bodrum’u o zamanlarda kurtardık. Peki, siz sosyal demokratlıkla övünen sayın başkan, neden açmadın bir dava? Neden korkuyorsun? Yürek lazım bunun için yürek! Biliyorsunuz hep dik durdum, dik durmaya da devam edeceğim. Bedel ödedik mi? Ödedik. Hiçbir zaman da dik durmaktan vazgeçmeyeceğim. Özellikle o zor günlerimde bana Milas halkı çok sahip çıktı. Muğla’dan Bodrum’a giderken Milas halkı kavşağa çıkmıştı ve hepsi sarılıp ağlıyor, şunu söylüyorlardı bana: ‘Dimdik dur başkanım, arkanda biz varız!’ diyorlardı. Bugün de görüyorum ki, dik duruşundan dolayı Milas halkı yine bizimle beraber” dedi.

Gültekin Uysal: “Muğla’mızı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, siyasetin bir kadro işi bir ekip işi olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “ilçesinden büyük şehrine siyaset, bir ekip halinde olacak iştir. İşte bu nedenle Anadolu insanımızın güzel bir sözü vardır: diyor ki ‘tarlada izi olanın harmanda yüzü olur’ İşte Muğla’mızın Milas’ımızın her noktasında izi olan tüm bu kadrolarla birlikte inşallah yarınlarımızı kucaklamak adına Muğla’mızı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağımıza eminim. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muğla’mıza, Milas’ımıza, ilimizin her noktasındaki vatandaşımıza güzel hizmetlerimizin buluşması için bir rahmet kapısının, bir hizmet kapısının aralanmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bugün Milas’ta sizlerle beraber olmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkan adaylarımızı, Ali Doğan Serçek Başkanımızı, Mehmet Kocadon Başkanımızı sizlere emanet ediyorum ve hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Allah’a emanet olunuz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Demokrat Parti Milas Seçim Ofisi, büyük bir coşku içinde, vatandaşların yoğun katılımıyla açılarak partililerin ve vatandaşların buluşma noktası oldu.