Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere son noktayı koydu: Kurban insan neslinin devamı için Cenab-ı Allah'ın bize hediyesidir

Taha Emre Özdemir Ankara Kurban ibadetini 'cinayet' olarak yorumlayanlara tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir cani midir?" diye sorarak şunları söyledi:

"Haşa Peygamber Efendimiz (SAV) bir cani midir? Hacılar, 'Temettü' ya da 'Kıran' Haccı yaparsa muhakkak surette Kurban kesmesi gerekiyor. Burada hacılar birer cinayet mi işliyor? Bunu bir cinayet olarak nitelendirmek İslam'a, Peygamber Efendimiz (SAV)'e ve bütün Müslümanlara saygısızlıktır."

'Hayvanlar bizim istifademize sunulmuştur'

"Cenab-ı Hak hayvanları bizim istifademize sunmuştur." diyen Kapukaya, "Allah, Yasin Suresi'nde bizim için hayvanların birer nimet olduğunu, bazen onlara binmek sureti ile bazen de etlerini yemek sureti ile yararlandığımızı söylüyor." ifadelerini kullandı. Bu söylemlerin dışarıdan ithal olduğunu belirten Kapukaya şöyle konuştu:

"Kurban ibadetini cinayet olarak değerlendirenler bu fikirlerini kendileri üretmiyor. Dışarıdan alıyorlar. İthal. Herşey ithali olduğu gibi fikirlerin de ithali var. Her Kurban bayramı yaklaştığı zaman Hristiyan ve Siyonist güçler, 'Müslümanlar cinayet yapıyor.' diye propoganda yapıyor. İşte o propoganda maalesef bizim içimize de geldi."

"Kurban, insan neslinin devamı için Cenab-ı Hak'kın bir hediyesidir." ifadesini kullanan Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ülkede et için 11 ay boyunca ne kadar hayvan kesiliyor? Sadece et için değil, mangallarda falan biraz da zevk için aslında. Mesela bazı hayvanlar derisi için öldürülürken bunlar da mevzu olmuyor. Kurban bayramı olduğu zaman, 'Müslümanlar hayvanları boğazlıyor.' deniliyor. Cenab-ı Hak gökyüzünden bir Kurban gönderirken bir cinayete alet mi olmuştur? Cenab-ı Allah, insan nesli bitmesin diye bunu bir karşılık, bir hediye olarak bunu takdim etmiştir."