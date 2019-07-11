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Mehmet İhsan Şimşek kimdir? Mehmet İhsan Şimşek İBB’deki görevinden neden istifa etti?

CHP, İP ve HDP’nin ortak İBB adayı olan ve 23 Haziran seçimlerinde seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Emrem İmamoğlu’nun koltuğa oturmasından sonra İBB’deki istifalar da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) istifalara bir yenisi eklendi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti. Peki Mehmet İhsan Şimşek kimdir, nerelidir? Mehmet İhsan Şimşek İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevinden neden istifa etti?

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Mehmet İhsan Şimşek kimdir? Mehmet İhsan Şimşek İBB’deki görevinden neden istifa etti?

CHP, İP ve HDP’nin ortak İBB adayı olan ve 23 Haziran seçimlerinde seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Emrem İmamoğlu’nun koltuğa oturmasından sonra İBB’deki istifalar da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) istifalara bir yenisi eklendi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti. Peki Mehmet İhsan Şimşek kimdir, nerelidir? Mehmet İhsan Şimşek İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevinden neden istifa etti?

İŞPARK’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Mehmet İhsan Şimşek burada çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Okçular Vakfı mütevelli heyetinde de yer almaktadır. 2004 yılında yerel seçimleri ile birlikte İBB’ye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne atanan Mehmet İhsan Şimşek, 8 yıl sonra Daire Başkanlığına kadar yükselmiştir. 2012 yılından beri başkanlık yapan Şimşek, 7 yıl çalıştıktan sonra istifasını verdi. 

Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

Mehmet İhsan Şimşek kimdir?

Mehmet İhsan Şimşek, 1969 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. orta öğrenimini İstanbul'da bitiren şimşek, İ.Ü. orman fakültesi orman endüstri mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı. 2006 yılında executive yönetici geliştirme (mba) programını tamamladı. Kendi kurduğu şirketiyle 5 yıl siyasal ve piyasa araştırmaları yapan şimşek, 1994-2004 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nda basın danışmanlığı, protokol, özel kalem ve çevre koruma müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kasımpaşa spor yönetim kurulu üyeliği, fenerbahçe kongre üyeliği gibi kulüp, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
  1. İstanbul
  2. Mehmet İhsan Şimşek kimdir
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  4. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa

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