Mehmet Hakan Dursun kimdir? Mehmet Hakan Dursun Vergi Müfettişi mi oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Mehmet Hakan Dursun atandı. Mehmet Hakan Dursun, 2007 – 2012 yılları arasında Maliye Bakanlığında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. Peki Mehmet Hakan Dursun kimdir?

Mehmet Hakan Dursun, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında mevzuattan sorumlu Daire Başkanı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2006 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Mehmet Hakan Dursun, 2007 – 2012 yılları arasında Maliye Bakanlığında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında Daire Başkanı olarak çalışmaktaydı.