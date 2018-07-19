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Mehmet Görmez son dakika bombaladı! Devlet FETÖ'yü büyüttü

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez son dakika FETÖ açıklamalarıyla gündem oluşturdu. Mehmet Görmez, 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, devlet diyanetin yolunu keserken, devlet çocukların Kur’an Kurslarına gitmesini yasaklarken, FETÖ ise büyütülüyordu dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:54
Mehmet Görmez son dakika bombaladı! Devlet FETÖ'yü büyüttü

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez son dakika FETÖ açıklamalarıyla gündem oluşturdu. Mehmet Görmez, 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, devlet diyanetin yolunu keserken, devlet çocukların Kur’an Kurslarına gitmesini yasaklarken, FETÖ ise büyütülüyordu dedi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk'te Didem Arslan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını cevapladı. Mehmet Görmez’in programdaki her konuşması adeta gündem oldu. Mehmet Görmez, “Devlet çocukların Kur’an kurslarına gitmesini yasaklarken, Diyanet’in yolunu keserken, FETÖ’yü büyütüyordu” ifadesini kullandı.

Mehmet Görmez, terörist Fetullah Gülen’den sonra onun yerine geçeceği iddia edilen Mustafa Özcan hakkında da bomba açıklamasında bulundun. Görmez, "Mustafa Özcan telefonla beni aradı. 'Sabahleyin görüşmek istiyorum mümkün müdür' dedi. 'Buyrun gelin' dedim. 'Büyüğümüz sizin yanlış bir atama yapacağınızı duymuş, lütfen onu yapmayın.' 'Ne ataması' dedim. 'Kemalettin Özdemir.' 'Bu nasıl oluyor siz beni dinliyor musunuz? Benim 6'da yaptığım görüşmeyi nasıl öğreniyor' dedim. 'Biz biliriz' dedi. Çıkarken 'Böyle bir atama olursa cemaatimizi karşınızda görürsünüz' dedi." Şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:54
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