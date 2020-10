Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı 92 yaşında vefat etti. Gerçek adı Mehmet Nuri Güleç olan ancak Memmet Fırıncı olarak tanınan Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi uzun zamandır İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Peki, Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Nuri Güleç 1928 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi. Mehmet Nuri Güleç ve ailesi 1945 yılında Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret etti. Bu ziyarette Bediüzzaman Said Nursi, Güleç'in ne iş yaptığı sordu. Güleç, fırıncılıkla uğraştığını söyleyince Said Nursi kendisine Mehmet Fırıncı ismini taktı.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı 92 yıllık ömrünü Kur'an ve İman hizmetinde geçirdi. Risale-i Nur'ların neşriyatında ve başka dillere çevrilmesinde önemli hizmetler sunan Mehmet Fırıncı'nın Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Fırıncı’nın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir.