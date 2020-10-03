  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mehmet Fırıncı kimdir?
Biyografi

Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Fırıncı hayatı | Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı 92 yaşında vefat etti. Vefat haberinin ardından pek çok kişi Mehmet Fırıncı kimdir? | Mehmet Fırınca hayatı | Mehmet Fırıncı asıl ismi konularını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:27:00 -
Mehmet Fırıncı kimdir?

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı 92 yaşında vefat etti. Gerçek adı Mehmet Nuri Güleç olan ancak Memmet Fırıncı olarak tanınan Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi uzun zamandır İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Peki, Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Nuri Güleç 1928 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi. Mehmet Nuri Güleç ve ailesi 1945 yılında Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret etti. Bu ziyarette Bediüzzaman Said Nursi, Güleç'in ne iş yaptığı sordu. Güleç, fırıncılıkla uğraştığını söyleyince Said Nursi kendisine Mehmet Fırıncı ismini taktı. 

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı 92 yıllık ömrünü Kur'an ve İman hizmetinde geçirdi. Risale-i Nur'ların neşriyatında ve başka dillere çevrilmesinde önemli hizmetler sunan Mehmet Fırıncı'nın Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Fırıncı’nın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Türkiye ile masaya oturan Yunanistan'ın AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağının Türkiye-AB ilişkilerine ayrılan bölümünü bloke ett..
Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!
Dünya

Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!

Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan ordusunun kar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay