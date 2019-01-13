Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı Mehmet Fatih Güven

Mehmet Fatih Güven AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Fatih Güven’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Güven kimdir? İşte Mehmet Fatih Güven biyografisi...

Mehmet Fatih Güven kimdir?

1968 yılında Afşin / Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afşin’de tamamladı. Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ alanında tamamladı. Küreselleşme Sürecinde Sakin Şehir Hareketinin Metropolitan Kentlerde Uygulanabilirliği konusunda araştırma yaptı.

Meslek hayatına 1994 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 1997 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. 1997-2005 yılları arasında Malatya Vergi Denetmenleri Başkanlığı’nın sorumluluk alanı içerisinde bulunan illerde, bakanlık onayı ile vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yaptı. 2005 yılında Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kurulan Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmalarında bulundu. 2006-2009 yılları arasında Vergi Denetmenleri Başkanlığı yaptı. 2009 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından 2009 Temmuz’unda Malatya Belediyesi Başkan yardımcısı olarak atandı.

Malatya Belediyesi’ndeki kurumsal yapının daha sağlıklı hale getirilmesi ve işlerlik kazanması konularında çalıştı. Mali İşler, Gelir, Makine İkmal, İhale, Satın Alma, Bilgi İşlem, İdari işler, Emlak ve İstimlak müdürlüklerinin reorganizasyon çalışmalarını yaptı. Mesleki dergilerde, vergi konusunda makaleleri yayımlandı. Malatya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi – E-İmar, Kent Rehberi vb.) ve Altyapı Bilgi Sistemi’nin kurulması ve işlerlik kazanması için çalışmalarda bulundu.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ile Afşin Belediye Başkanlığını kazanan Güven, halen görevine devam etmektedir. Mehmet Fatih Güven, evli ve iki çocuk babasıdır.