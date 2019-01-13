0553 313 94 23

Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı Mehmet Fatih Güven

Mehmet Fatih Güven AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Fatih Güven’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Güven kimdir? İşte Mehmet Fatih Güven biyografisi

13 Ocak 2019 Pazar 15:40
Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı Mehmet Fatih Güven

Mehmet Fatih Güven AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Fatih Güven’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Güven kimdir? İşte Mehmet Fatih Güven biyografisi...

Mehmet Fatih Güven kimdir?

1968 yılında Afşin / Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afşin’de tamamladı. Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde, Yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ alanında tamamladı. Küreselleşme Sürecinde Sakin Şehir Hareketinin Metropolitan Kentlerde Uygulanabilirliği konusunda araştırma yaptı.

Meslek hayatına 1994 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. 1997 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. 1997-2005 yılları arasında Malatya Vergi Denetmenleri Başkanlığı’nın sorumluluk alanı içerisinde bulunan illerde, bakanlık onayı ile vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmalar yaptı. 2005 yılında Gelir İdaresinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kurulan Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmalarında bulundu. 2006-2009 yılları arasında Vergi Denetmenleri Başkanlığı yaptı. 2009 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından 2009 Temmuz’unda Malatya Belediyesi Başkan yardımcısı olarak atandı.

Malatya Belediyesi’ndeki kurumsal yapının daha sağlıklı hale getirilmesi ve işlerlik kazanması konularında çalıştı. Mali İşler, Gelir, Makine İkmal, İhale, Satın Alma, Bilgi İşlem, İdari işler, Emlak ve İstimlak müdürlüklerinin reorganizasyon çalışmalarını yaptı. Mesleki dergilerde, vergi konusunda makaleleri yayımlandı. Malatya Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi – E-İmar, Kent Rehberi vb.) ve Altyapı Bilgi Sistemi’nin kurulması ve işlerlik kazanması için çalışmalarda bulundu.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ile  Afşin Belediye Başkanlığını kazanan Güven, halen görevine devam etmektedir. Mehmet Fatih Güven, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:40
  1. Malatya
  2. Mehmet Fatih Güven kimdir
  3. Mehmet Fatih Güven AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı
  4. AK Parti Kahramanmaraş Afşin belediye başkan adayı
  5. mehmet fatih güven hayatı
  6. mehmet fatih güven nereli
  7. mehmet fatih güven biyografisi
  8. kahramanmaraş afşin belediyesi
  9. afşin
  10. ak parti afşin adayı 2019
  11. 2019 ak parti yerel seçim adayları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Mehmet Gürbüz kimdir | AK Parti..
    3. Hagi'nin şampiyonluk favorisi Medipol..
    4. Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti..
    5. Mehmet Özhaseki: Sizin huzurunuzda..
    6. "Brexit'i gerçekleştiremezsek biteriz"
    7. Gebelik hesaplaması nasıl yapılır? |..
    8. Google Play Store'dan Android..
    9. BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması
    10. Heyet Çorum'a geliyor! Maduro,..
    11. Altın süt mucizesi! Altın süt nedir |..
    12. TVF'den Neslihan'a danışmanlık görevi
    13. İsrail güçleri Filistinlilere ait..
    14. Elektriği daha ucuz kullanabilirsiniz?..
    15. Myanmar'dan skandal uygulama! Tarafsız..
    16. Suriye sınırına sevkiyat sürüyor!..
    17. Bilal Eker kimdir | AK Parti..
    18. Basketbolda maçın ardından
    19. Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı..
    20. Kerkük'te DEAŞ saldırıları
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim