Mehmet Ener Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan nihayet beklenen partisini kurdu. Türkiye’de yeni bir oluşumun öncülüğünü yapması beklenen ve muhalefet boşluğunu dolduracak Yeniden Refah Partisi resmen kuruldu. Partinin kuruluş dilektesi İçişleri Bakanlığına sunuldu. Yeniden Refah Partisi’nin Kurucular Kurulu listesinde avukat Mehmet Ener de var.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üye isimleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Mahmud Altunsoy kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi