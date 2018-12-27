0553 313 94 23

Mehmet Emin Bilmez kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı. Van Valisi olan Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez nereli ve kaç yaşında? Mehmet Emin Bilmez daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 09:34
Mehmet Emin Bilmez kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı. Van Valisi olan Mehmet Emin Bilmez kimdir? Mehmet Emin Bilmez nereli ve kaç yaşında? Mehmet Emin Bilmez daha önce nerelerde görev yaptı?

Mehmet Emin Bilmez kimdir?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı. 1 yılı İngiltere’de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne’de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.06.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardahan Valisi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:34
  1. Ardahan
  2. Van
  3. Rize
  4. Konya
  5. Elazığ
  6. Edirne
  7. Bingöl
  8. Ankara
  9. Mehmet Emin Bilmez kimdir?
  10. Mehmet Emin Bilmez nereli
  11. Mehmet Emin Bilmez hayatı
  12. Mehmet Emin Bilmez kim
  13. Mehmet Emin Bilmez van valisi
  14. resmi gazete vali atamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    1. Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    2. Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?
    3. İZBAN zam teklifini geri çekti
    4. Emniyet teşkilatına yeni katılan..
    5. CHP’de oy için her yol mübah! Muğla’da..
    6. Terör örgütü YPG Türkiye korkusundan..
    7. Bilal Şentürk kimdir nerelidir?
    8. ÖSO'dan teröristleri ve destekçilerini..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    10. Mehmet Emin Bilmez kimdir nerelidir?
    11. Atina'da bombalı saldırı!
    12. Döviz kurları
    13. Yunanistan'da patlama: 1 yaralı
    14. "İlk yarı hedefimiz 30 puandı"
    15. Rize Emniyet Müdürü kim oldu?
    16. İZBAN, zam teklifini geri çekti
    17. İsrail parlamentosu kendi kendini..
    18. Epilepsiye "pilli" tedavi
    19. Nurettin Gökduman kimdir nerelidir?
    20. Daikin ısıtmanın da odağında
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu