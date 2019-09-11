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Mehmet Ekici kadro dışı kaldı! Mehmet Ekici kimdir?

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mehmet Ekici konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte, Mehmet Ekici'nin son durumu...

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
Mehmet Ekici kadro dışı kaldı! Mehmet Ekici kimdir?

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mehmet Ekici konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte, Mehmet Ekici'nin son durumu...

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği Süper Lig listesinde Mehmet Ekici'nin ismi yer almadı.

İşte, Fenerbahçe'nin TFF'ye ilettiği 28 kişilik kadro:

 

Mehmet Ekici kimdir?

Mehmet Ekici, 25 Mart 1990 tarihinde Münih, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 1995 senesinde, henüz 5 yaşındayken SpVgg Unterhaching altyapısında başlayan Ekici, 1997 senesinde Bayern München altyapısına geçti.2007 senesinde Bayern München'in paf takımında maçlara çıkmaya başlayan Ekici, ilk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde aynı takımla imzaladı. Tecrübe kazanması için, daha sık forma şansı bulabileceği Nürnberg' kiralandı. Burada kiralık olarak 32 maçta görev alan genç orta saha oyuncusu, 3 gol ile takımına katkı sağladı. 

2011 senesinde 5.000.000 € karşılığında Almanya'nın köklü kulüplerinden Werder Bremen'e transfer oldu. 3 sezon kaldığı takımda 41 maçta forma giyen sporcu, 4 gol attı. 2014 senesinde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Trabzonspor'a transfer oldu.  2014-17 yılları arasında 62 maçta forma şansı buldu ve 16 kez rakip ağları havalandırdı. 5 Haziran 2017 tarihinde, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aynı zamanda Mehmet Ekici, Almanya doğumlu olmasına rağmen 2010 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
  1. Trabzon
  2. Mehmet Ekici kadro dışı kaldı!
  3. Mehmet Ekici kimdir?
  4. Mehmet Ekici Süper Lig'de oynayacak mı?
  5. Süper Lig
  6. Fenerbahçe
  7. Mehmet Ekici

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