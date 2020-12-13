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Spor Mehmet Demirkol'dan tepki çeken yağmur duası sözleri
Spor

Mehmet Demirkol'dan tepki çeken yağmur duası sözleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma Namazı sonrası yağmur duası edilmesi yönünde aldığı karar spor yazarı Mehmet Demirkol'u rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:07:00 -
Mehmet Demirkol'dan tepki çeken yağmur duası sözleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur yağması için dua edilmesi kararı aldı.

Diyanet'in bu kararı sosyal medyada gündem olurken son olarak ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan konuyla alakalı ilginç bir yorum geldi.

Demirkol'dan tepki çeken açıklama

Demirkol resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, "Yağmur için dua etmek son derece insani. Yağmur Duası'na çıkmak ruhbani." ifadelerini kullandı.

İsmail Kılıçarslan'dan cevap

Demirkol'un bu paylaşımına Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan'dan cevap geldi. Kılıçarslan sosyal medya üzerinden, "Buyur arkadaş. Futbolu sevmek son derece insani. Endüstriyel futbolun ateşli savunucusu olmak son derece ruhbani. Bak ben de anlamadığım konuda ahkam kesebiliyormuşum." sözleriyle Demirkol'a göndermede bulundu.

Kılıçarslan'ın kendisini hedef alan sözlerine Mehmet Demirkol, "Doğruluk payı var." yanıtını verdi.

Mehmet Demirkol'un Diyanet'in kararını karşısına alan sözlerinden sonra İsmail Kılıçarslan'ın yanı sıra bir çok sosyal medya kullanıcısı ünlü spor yorumcusuna tepki gösterdi.

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Yorumlar

Fatih

Sporu bırakıp hocalığamı soyunmuş 
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Cafer bostancı

be cahil adam herşeyi çok biliyoruz yağmur kendiligindenmi yağıyor herşeyin sahibi Allah cc yagdiriyor
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