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Mehmet Demirkol'dan flaş sözler: TFF, Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası verilen kararı değerlendirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 01:50
Mehmet Demirkol'dan flaş sözler: TFF, Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı

TFF olaylı geçen ve tatil edilen derbi maçıyla ilgili kararını verdi ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi. Mehmet Demirkol, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

"Şimdi tabi hukuki değiliz. Kararın gerekçesi hukukçuların işi. Bizim de duyduklarımız, yaşadıklarımız var.
Benim anladığım Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı. Bu yola çıkıyor ben başka bir sonuç çıkaramıyorum burdan."

"Şampiyonluk karakteri şöyle bir şey; en zayıf olduğun konuda bile artık son düzlükte kendini biraz düzeltirsin, düzeltebilen şampiyon olur. 

Ben halen Beşiktaş ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışında biraz önde görüyorum. "

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:50
  1. Mehmet Demirkol
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş
  5. Olaylı Derbi

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