Mehmet Demirkol’dan çarpıcı açıklama! ‘İlan edilseydi Trabzonspor şampiyondu’

Mehmet Demirkol'un Bein Manşet programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

Bunun planı yapılmadan, böyle bir karar alınamaz. Bu, düşünülmüştür. İlgili birimdeki arkadaşlar, planlarını yapmışlardır. 'Sığıyor muyuz?' denmiştir, onlar da 'Zar zor sığıyoruz.' demişlerdir, bunun üzerine böyle bir karar alınmıştır diye umuyorum.

Şunu söyleyeyim; en kaba rakamla, Türkiye, 16 takımı kaldırır. En kabası budur. Bir gün, ileride çok oyuncu yetiştiririz vs. daha fazla olur, o ayrı. 18 takım idare ediyordu, 20'yi mantıksız buluyorum. Hele ki eylül ortasında başlayan bir ligde.

O dönem ilan edilseydi Trabzonspor şampiyondu, önde olduğu için, öyle olacaktı. Çok etkilendiler.' diyorlar. Hüseyin Çimşir'den daha fazla etkilenen yok kardeşim, ben sana söyleyeyim, en çok etkilenen o. Adam şampiyon oluyordu ya.

Bilmek zorunda değiliz her şeyi, yanılıyor olabilirim ama bunun neden olduğunun açıklanması gerekmez mi? Neden sorusuna bir cevap olması lazım. Ben duymadım.

Diğer taraftan bakıyorum herkes bu kararları onaylıyor. Oybirliğiyle alınmış bir karar. Trabzonspor niye itiraz etmiyor? Konyaspor inanılmaz bir performans gösterdi, onlar niye susuyor?