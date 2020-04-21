Mehmet Çilingiroğlu'ndan sert çıkış: Vatan hainleri

California Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye'de koronavirüsle ilgili sürecin, en başından beri şeffaflıkla yürütülmesine rağmen, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını iddia edenlere sert çıkan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bu iddiada bulunanlara 'vatan hainleri' dedi.

Çilingiroğlu, Türkiye'nin verilerini yalanlayanlara, ellerinde bilgi varsa ortaya çıkmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye'deki ücretsiz maske teminini de takdir eden Çilingiroğlu, "Yaa, var mı Amerika'da" dedi.

ABD'deki 1000 dolar yardım, ceplerine girmeyecek

ABD'de koronavirüs nedeniyle halka yapılan 1000 dolar yardıma da değinen Çilingiroğlu, "Çoğu iflas etmiş, iflas parası ödeyecek" dedi.