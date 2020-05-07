Mehmet Çilingiroğlu'ndan Hacettepe Üniversitesi Rektörü'ne tepki

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber canlı yayında konuştu.

Türkiye’de araştırma imkanlarının ABD’deki kadar geniş olmadığını ve ABD’de bilim yapmak için gittiğini söyleyen Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Beyin göçü olur tabi”

Çilingiroğlu, "Bana çok gençler geliyor, ‘Hocam biz bu ülkeden gitmek istiyoruz, biz Türkiye’den gelelim yanınızda eğitim alalım’ diyorlar. ‘Beyin göçü’ diyorsunuz ondan sonra. Beyin göçü olur tabi. Sen böyle vatan hainliği neden yaparsın? Halen daha bilmem kim adam ne zaman asılmış ne olmuş onu söylüyorsunuz haberlerde... Yazık ya, biraz ilerleyin" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörünün “İlk 500'de 6 üniversitemiz var” açıklamasına da tepki gösteren Çilingiroğlu, “Ulan, ilk 500'de 6 tane üniversite var diyeceğine ilk 100'de şu üniversitemiz var diye çık karşıma. Hangi ilacı buldun, hangi teknolojiyi buldun" dedi.