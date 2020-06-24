Mehmet Cahit Güran kimdir nerelidir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. 28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atanmıştı. Peki Mehmet Cahit Güran kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Cahit Güran hayatı biyografisi.
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran 1969 yılında Ankara’da doğdu.
Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü; 1991
Akademik Unvanlar:
Doktora: Hacettepe Üniversitesi; 2000
Doçentlik Unvanı; 2006
Profesörlük Unvanı; 2011
Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:
Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)
Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)
Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)
Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)
Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )
Başlıca 5 eseri (kitap):
Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.
Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.
Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.
The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.
YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:
28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atandı.