İstanbul Emniyeti’nden yapay zekâ hamlesi! AVCI uyuşturucu satıcılarının "siber" inlerine giriyor

İstanbul Emniyeti yapay zekâ destekli AVCI'yla uyuşturucu satıcılarının "siber" inlerine giriyor. Uyuşturucu ticaretinin şekil değiştirdiği, sokak köşelerindeki karanlık pazarlıkların yerini akıllı telefonlardaki şifreli mesajlaşma uygulamalarına ve kapalı gruplara bıraktığı bu dönemde polis ekipleri bu yönde de çalışma yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın dijital çağın suçlularının yakalanması için verdiği talimat sonrası harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, özel bir yazılım ekibi kurarak çalışmalara başladı.

Geleneksel polislik anlayışını yapay zeka ve büyük veriyle harmanlayarak yerli ve milli yazılım programı AVCI'yı ortaya çıkaran İstanbul polisi, siber uzayın sunduğu anonimlik zırhına güvenerek görünmez olduklarını zanneden organize suç örgütlerini takibe aldı.

İstanbul narkotik polisi AVCI ile dijital ayak izi bırakmadıklarını düşünerek faaliyetlerini anlık mesajlaşma uygulamalarının özel davetle girilebilen gizli gruplarına taşıyan uyuşturucu örgütlerinin güvendikleri sanal duvarları yıktı.

Programla suç gerçekleşmeden önce istihbarat odaklı yapılan çalışmayla insan gücüyle aylar sürecek bir analiz saniyeler içine sığdırılarak, uyuşturucu baronlarının dijital maskeleri düşürülüyor.

KAPALI HÜCRELERE VE KANALLARA SIZIYOR

Sadece özel referanslarla girilebilen adeta kapalı birer hücre gibi işleyen gruplara ve kanallara sızarak analiz yapan AVCI, suç örgütlerinin kullandığı şifreli iletişim ağlarında milyonlarca mesajı, sesli notu, fotoğrafı ve lokasyon bilgisini tek tek tarıyor. AVCI, zehir tacirlerinin kullandığı sokak jargonunu, emojileri ve şifreli kelimeleri doğal dil işleme modülleri tarafından çözümleyerek, anlamlı istihbarat raporlarına dönüştürüyor.

Sistem, gruplardaki veri akışını anlık olarak kopyalayıp sunucularında depoladığı için silinen, yok edildiği sanılan binlerce mesaj, video ve fotoğraf saniyeler içinde geri getirilerek dijital delil dosyasına ekleniyor. Bu şekilde şüphelilerin en büyük güven kaynağı olan "mesajı herkesten sil" özelliği de AVCI karşısında çaresiz kalıyor.

AVCI'daki gelişmiş ID tespiti modülü sayesinde ayrıca sahte profil fotoğrafları arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren şüphelilerin dijital ayak izleri de takip ediliyor. Programla aynı cihazdan yapılan girişler, IP örtüşmeleri ve ağ içi etkileşimler analiz edilerek, sanal alemdeki sahte rumuzların arkasındaki gerçek kimlikler, adres ve fiziki özellikler de deşifre edilebiliyor.

AVCI, KARAKTER VE GÜVENLİK ANALİZİ DE YAPIYOR

Bir takip programından çok istihbaratçı gibi çalışan AVCI, uyguladığı karakter ve güvenlik analizi modülüyle grup üyelerinin birbirleri hakkındaki yazışmalarını, şikayetlerini ve referanslarını analiz edebiliyor.

Para sızdırmaya çalışan dolandırıcıları, kurban konumundaki uyuşturucu kullanıcılarını ve arka planda sevkiyatı yöneten, yüksek hacimli işlem yapan asıl satıcılar ile tedarikçileri birbirinden otomatik olarak ayıran AVCI, kullanıcıların ağ içindeki etkileşim sıklığı ve yönlendirme gücünü hesaplayarak suç şebekesinin hiyerarşik piramidini polis ekranlarına yansıtabiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güveni için hayata geçirilen AVCI, Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin teknolojik vizyonunun ulaştığı noktanın kanıtı olarak dikkati çekiyor.

AVCI'nın sunduğu raporlar, analizler de İstanbul narkotik polisi tarafından ince elenip sık dokunarak saha çalışmalarında kullanılıyor. Toplanan deliller ve tespitler sayesinde suçlulara daha erken ulaşabilen ekipler, dijital çağın olumlu noktalarını kullanarak toplum huzuru için mücadelesini sürdürüyor.

AVCI'NIN KULLANILDIĞI İLK OPERASYONDA YAKALANAN 325 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

AVCI ilk kez, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince 10 Şubat'ta kent merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kullanıldı.

Sızdığı gruplarda mesajların yanı sıra satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayırarak uyuşturucu türlerine göre sınıflandırmalar yapan AVCI, silinen mesajlara ulaşılarak bot hesapları tespit edip, gizlenen kimlikleri ID üzerinden çözerek şehir bazlı faaliyet haritaları çıkarmıştı.

Yapay zekâ destekli projenin ilk kez kullanıldığı operasyonda 325 şüpheli gözaltına alınmış, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup da kapatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 325 zanlının tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.