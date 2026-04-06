Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Uraloğlu, 34 yıl kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği Karayolları Teşkilatının geleneksel Bölge Müdürleri toplantılarına defalarca katıldığını dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Son üç yıldır da Bakan olarak katılıyorum. Ama bu yılki toplantımız, 30 bin kilometre sınırını aşmış olmanın tarihi gururuyla çok daha anlamlı, çok daha özel bir yere sahip. Yıllar geçse de bu salonda sizlerle bir araya geldiğim her an, ilk günkü aynı heyecanımı, aynı ideallerimi ve aynı Karayolcu sevdasını içimde taşıdığımı hissediyorum. Karayolları Genel Müdürlüğünü saygın bir kurum yapan vazgeçilmez değerlerin bir yansıması olan bu toplantıların; geçmişin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi, yürütülen proje ve faaliyetlerin paylaşılması, gerekli motivasyon ve enerji için önemli olduğuna inanıyorum. Toplantımızın, bu anlamlı başlangıçla hayırlara vesile olmasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum.”

“YOL EN TEMEL MEDENİYET ARAÇLARINDAN BİRİ”

Bakan Uraloğlu yolun, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarından biri olduğuna dikkati çekerek “Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Yol Medeniyettir’ vizyonuyla , denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprüyle, viyadükle, tünelle donatarak Türkiye’nin her bölgesini erişilir kıldık.” dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN 51 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğini aşarak 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 30 bin 51 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu tarihi başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutladık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 km tünel inşa ettik. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının %44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin %83’üne hizmet sunuyor.”

Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu arttırdıkları gibi trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, “100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısını %81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. Yollarımızda seyreden araçların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirdik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6.101 km iken şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyon yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor.” diye konuştu.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINDA HEDEF 31 BİN 250 KİLOMETRE

Bölünmüş yollara yaptıkları yatırımın, yalnızca bugünü değil, her yılı kazanca dönüştüren güçlü bir değer olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

“VATANIMIZIN DÖRT BİR YANINI KAPSAYAN MODERN BİR KARAYOLU AĞI KURDUK”

Bakan Uraloğlu, turizmden tarıma, üretimden ticarete kadar ekonominin her alanında katma değer oluşturduklarını söyleyerek “Ülkemizi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü bir merkez haline getirdik. Bu başarıyı, Yap-İşlet-Devret modeliyle kamu tecrübemizi özel sektörün dinamizmiyle birleştirerek elde ettik ve böylece vatanımızın dört bir yanını kapsayan modern, güvenli ve kesintisiz bir karayolu ağı kurduk.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya - Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdüklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizle geçilebilir kıldık.”

2025 YILINDA ÖNEMLİ KARAYOLU PROJELERİ TAMAMLANDI

Uraloğlu, sadece 2025 yılında Aydın–Denizli Otoyolu ile birlikte; Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu, Elazığ–Harput Yolu, Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu, Batman–Hasankeyf Yolu, Bolu Göynük Çevre Yolu, Bursa Doğancı Tüneli, Pertek – Tunceli, Çemişgezek – Hozat ve Pertek – Hozat Yolu, Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu ve Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını dile getirdi.

Antalya - Alanya ve Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyollarının çalışmalarını başlattıklarını da dile getiren Uraloğlu, “Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor.” dedi.