SON DAKİKA
Silah kaçakçılarına 25 ilde dev operasyon! 404 şüpheli yakalandı yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi!
Silah kaçakçılarına 25 ilde dev operasyon! 404 şüpheli yakalandı yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Jandarma ekipleri, 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dev operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalandı. 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 25 ilde düzenlenen operasyonlarda; 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ruhsatsız silah ticaretine karşı, ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

