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Spor Mehmet Büyükekşi iddialara ateş püskürdü! ''Organize kötü niyetli bir algı''
Spor

Mehmet Büyükekşi iddialara ateş püskürdü! ''Organize kötü niyetli bir algı''

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:43:00 -
Mehmet Büyükekşi iddialara ateş püskürdü! ''Organize kötü niyetli bir algı''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son zamanlarda milli takımla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili, "Organize, kötü niyetli, kirli bir algı'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz." dedi.

"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAM!"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

"KİMSE KİŞİSEL ÇIKARLARINA ALET EDEMEZ!"

Mehmet Büyükekşi, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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