Mehmet Boynukalın'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı şamar: Allah böyle çarpar

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Günlerdir kar yağışına karşı üst üste yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yüzünden İstanbullular yollarda perişan oldu.

İmamoğlu, tedbirsizliğin kurbanı olan İstanbullulara nispet yaparcasına İngiliz Büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülendi. Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken İstanbullular büyük tepki gösterdi.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden şarkıcı müsveddesi Sezen Aksu'ya destek veren Ekrem İmamoğlu ile ilgili Ayasofya Camii'nin eski baş imamı ve İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

"Allah karla çarpar"

Twitter'dan paylaşım yapan Boynukalın, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah..." ifadelerini kullandı.