Mehmet Barlas'tan olay çıkış! Umarım Erdoğan...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Altılı Masa'nın dağılmasının tüm Türk siyaseti için bir fırsat olduğunu belirtti. Barlas, "Umarım bu fırsat iyi değerlendirilir" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Altılı Masa denilen siyasi ucubenin dağılmasıyla birlikte Türk siyaseti için yeni bir fırsat doğdu. Dış dinamiklerin baskısıyla bir araya gelmiş yapay bir oluşum olan Altılı Masa, birbirine hiç benzemeyen, hatta düşman olan kişilerden oluşuyordu.

Hepsinin ortak özelliği "Erdoğan nefreti" gibi görünse de bunların asıl amacı "Türkiye'yi girdiği bağımsız ve özgün yoldan çıkarmak"tı. Çünkü Türkiye'nin egemenliğini sonuna kadar kullanıyor olması, küresel odakların canını sıkıyor. Bu durum, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta aldığı tutumla birlikte daha da belirgin hale geldi.

ZATEN GAYRİMEŞRUYDU

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Batılı odakların deyimiyle Türkiye'de "rejim değişikliği" şarttı. Yerine ne geleceğinin ise hiç önemi yoktu. Hesaplarına göre iktidarın oyları bu Altılı Masa'ya gidecek ve Türkiye yolundan çıkacaktı. Ancak olaylar planladıkları gibi gelişmedi.

Erdoğan'ın oyları düşmediği gibi artmaya başladı ve Altılı Masa'nın denklemi çöktü. Zaten içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Altılı Masa gibi oluşumları gayrimeşru kılıyordu. Zira çok ciddi yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanlığı makamı "kimseye diyet borcu olmaması gereken" çok önemli, hatta kutsal bir makam.

Altı kişinin onayı olmadan hiçbir karar alınmaması demek, "Türkiye'nin felç olması" demekti. Bu da küresel güçlerin hayalini kurduğu bir durum.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Hatırlanacağı gibi bu sistemin kurulmasının sebeplerinden bir tanesi bulunduğumuz karışık coğrafyada "hızlı kararlar alınabilmesi"ydi. Koalisyon hükümetlerinden bıkmış olan Türk halkı tercihini kullanıp bu sistemi seçti. Şimdi bu sistem hem Türk seçmeni hem de Türk siyasetçileri için büyük bir fırsat.

Adil biçimde, özgür iradesiyle yarışacak siyasetçiler Türkiye'de önümüzdeki dönem siyasetini şekillendirecektir. Şike yapmadan, dış odaklardan icazet almadan ne kadar çok siyasetçi bu seçimde yarışırsa Türkiye o kadar kazançlı çıkar.

Çünkü bu seçim 2023'ün olduğu kadar 2028'in de seçimi. Kim ana muhalefet olacak, kim yavru muhalefet olacak, kimler tasfiye olacak, kimler parlayacak, hepsi bu seçimde ortaya çıkacak. Özetle Altılı Masa'nın dağılması, tüm Türk siyaseti için bir fırsattır. Umarım iyi değerlendirilir."