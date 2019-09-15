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Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha John Bolton ha Ahmet Davutoğlu"

Gazeteci Yazar Mehmet Barlas bugünkü köşesinde görevinden istifa eden Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu arasındaki benzerliğe vurgu yaparak, " Davutoğlu'nun Bolton'la özdeş sayılabilecek konumu galiba Suriye'ye dönük şahin tutumundan kaynaklanıyordu" ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:04
Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha John Bolton ha Ahmet Davutoğlu"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Siyaset farklı ülkelerde ve hatta farklı kıtalarda yapılsa bile, birbirlerine benzemeyen siyasetçiler bazen ortak davranışlar sergilerler" diyen Barlas, "Böyle durumlara takıldığınız zaman gülmek mi ağlamak mı daha doğru olur, bilemezsiniz" ifadelerini kullanarak başladığı yazısında görevinden istifa eden Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve Davutoğlu arasındaki benzerliğe vurgu yaptı.

'Bolton ve Davutoğlu'

"Örneğin geçen hafta Amerika'da görevinden azledilen ya da istifa eden, Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton manşetlerdeydi.

Bizde de televizyon tartışma programlarına katılan herkes eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden ihraç edilmemek için alelacele istifa etmesini konuşuyordu.

'İstifa mı azil mi?'

Aslında Başkan Trump'ın Bolton için söyledikleri can yakıcıydı. Trump danışmanının çok zeki olmadığını, çeşitli konularda yanlış adımlar attığını söylerken, "Onu azlettim" diyordu.

Bolton ise, "Başkan'a istifa edeceğimi bildirmiştim" diyerek Trump'ı yalanlıyordu.

'Şahin Bolton'

Bolton'un daha önce birlikte çalıştığı eski başkan Bush'u Irak'a müdahale etmeye yönlendirdiği ve bu müdahalenin Amerika'ya trilyonlarca dolara mal olduğu da, Bolton için söylenilenler arasındaydı. "Şahin" olarak bilinen ve İran'dan Venezuela'ya kadar her ülkeyi askeri müdahale ile tehdit eden Bolton'un görevinden alınması, söz konusu ülkelerde mutlulukla karşılanmıştı.

'Acele istifa'

Ahmet Davutoğlu, belli ki istifa etmeseydi AK Parti'den ihraç edilecekti. Onun Bolton'la özdeş sayılabilecek konumu ise, galiba Suriye'ye dönük şahin tutumundan kaynaklanıyordu.

Esad rejiminin halkla arası açıldığında Davutoğlu'nun "İki ayda Şam'daki Emevi Camiinde namaz kılarız" demesi hatırlatılarak, "Türkiye'yi Suriye bataklığına Davutoğlu soktu" gibi değerlendirmeler yapılıyor ve Türkiye'de milyonlarca Suriye'li sığınmacının varlığı da Davutoğlu'na bağlanıyordu.

'Hatırlananlar'

Ayrıca Davutoğlu'nun muhalefet tarafından Yüce Divan'a gönderilmek istenilen dört AK Partili bakanı adeta kaderlerine bırakıp Londra'ya gitmesi veya Batılı liderlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devre dışı bırakıp diyalog kurmaya çalışması da konuşulan konular arasındaydı.

'Beklentiler'

Sonuçta Amerikan kamuoyu, John Bolton'un bir kitap yazıp Trump'ın ipliğini pazara çıkarmasını bekliyor.

Bizdeki muhalefet ise, Davutoğlu ile Babacan arasında kimi tercih edeceğini henüz belirlemedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:04
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu
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  4. Onun Bolton
  5. Suriye
  6. Şam
  7. Emevi Cami
  8. Mehmet Barlas

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