Mehmet Barlas çılgına döndü! Ağzına geleni söyledi

Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya, Belçika, Fransa ve İsviçre, İstanbul'daki başkonsolosluklarını Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.

Söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyan Mehmet Barlas "PKK terör örgütünden DEAŞ'a kadar kimleri dünyanın başına bela ettiklerini artık bilmeyen yok. Şimdi utanmadan terör tehlikesinden bahsediyorlar. Terörün kaynağı da sizsiniz, terör tehlikesiyle korkutup demokrasilere zarar vermeye çalışan da" tepkisini gösterdi.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ardından farklı Avrupa ülkeleri, İstanbul başkonsolosluklarını kapatıyor. Gerekçeleri ise "güvenlik". Avrupa'da alçağın biri, birkaç ülkede Kuran-ı Kerim yakıyor. Buna engel olmadıkları gibi konsolosluklarını ve özel okullarını kapatıyorlar. Avrupa ülkeleri "seçimlere 3 ay kala" bu eylemi yaparken sonuçlarını da elbette biliyor. Turizm durur, borsa çöker, yabancı sermaye kaçar ve Türkiye güvensiz bir ülke haline gelir diye umuyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçip Avrupa ülkelerinin bu konsolosluk kapatma operasyonunun perde arkasını tek tek anlattı. Olayın çok farklı yönleri varmış.

Uluslararası bazı istihbarat elemanları, Türkiye'deki DEAŞ mensuplarına işbirliği teklif etmiş. Bunu Türk istihbarat birimleri saniye saniye takip etmiş. Sonra da 15 kişi gözaltına alınmış. O istihbarat elemanlarının "hangi ülkeye çalıştıkları" da biliniyor. Siz de rahatlıkla tahmin edebilirsiniz.

ASIL TERÖRİST SİZSİNİZ!

Süleyman Soylu, İstanbul İstiklal Caddesi'nde geçen kasım ayında gerçekleştirilen terör eylemini önceden bildiklerini iddia eden Batılı ülkelere şu çarpıcı soruyu da sordu: "Madem o kadar çok biliyordunuz avucunuzun içindeki PKK'nın ve YPG'nin İstiklal Caddesi saldırısını, niçin Türkiye'ye haber vermediniz? Organize ettiğiniz, arkasında olduğunuz İstiklal Caddesi patlamasını neden Türkiye ile paylaşmadınız?"

15 Temmuz'un arkasından da bunlar çıktı. PKK terör örgütünden DEAŞ'a kadar kimleri dünyanın başına bela ettiklerini artık bilmeyen yok. Şimdi utanmadan terör tehlikesinden bahsediyorlar. Terörün kaynağı da sizsiniz, terör tehlikesiyle korkutup demokrasilere zarar vermeye çalışan da."