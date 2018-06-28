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Mehmet Aydın nişan için kulüp kapatmış!

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın'la lüks bir mekanda nişan töreni yaptığı görülüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:30
Mehmet Aydın nişan için kulüp kapatmış!

Görüntülerde Mehmet Aydın’ın nişan töreni var. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele olduğu görüntüler Bursa’daki lüks bir mekanda çekilmiş. Nişanlısıyla mekana giren Aydın aile büyükleriyle bir arada görülüyor.  26 Mart 2017’de çekilen görüntüler Çiftlik Bank’ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geliyor. Milliyet.com.tr’nin elde ettiği bilgilere göre Aydın, nişan töreninden sonra Bursa’nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendi.  Aydın’ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında tahliye edilmişti. Mehmet Aydın’ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI...

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.  Soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:30
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